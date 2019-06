Diretta Cremona Venezia/ Streaming video e tv: Vanoli al riscatto (Basket playoff)

Cremona Venezia, in diretta dal PalaRadi, si gioca alle ore ore 20:45 di sabato 1 giugno ed è gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019: nel match che ha aperto la serie la Reyer ha piazzato un importante vittoria in trasferta con il punteggio di 80-87 che ha lanciato un importante segnale. La Vanoli aveva iniziato in maniera maggiormente convincente la sfida, ma nel terzo quarto i lagunari hanno trovato lo strappo giusto per chiudere la sfida e mantenere poi il risultato nel parziale conclusivo. Sfida dunque dall’importanza strategica già fondamentale, con una nuova sconfitta che costerebbe probabilmente l’eliminazione anticipata alla Vanoli Cremona nella corsa alla finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo agli appassionati che Cremona Venezia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su RaiSport, canale numero 58. Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet collegandosi, con dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv, sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

In gara 1 è stato l’americano Watt per Venezia l’MVP della partita, con 22 punti realizzati. Lo scorso 5 maggio la Reyer aveva perso di 5 punti a Cremona e sicuramente la Vanoli poteva aspettarsi un altro rendimento, soprattutto alla luce del buon approccio avuto alla partita. Ma qualcosa è mancato, con la tradizione mantenuta visto che negli otto incontri ufficiali disputati tra Cremona e Venezia tra il 2017 ad oggi, i lagunari hanno ottenuto ben sette vittoria e Cremona solo una, quella sopracitata del 5 maggio scorso. I quintetti di partenza delle due formazioni in gara 1 sono stati per Cremona di coach Sacchetti quello formato dagli americani Aldridge, Crawford e Saunders, dall’australiano Mathiang e da Diener. Per Venezia coach De Raffaele ha schierato inizialmente gli americani Watt, Haynes e Stone, il greco Bramos e Mazzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cremona favorita per la vittoria in gara 2 con Bwin che offre a 1.80 la vittoria interna e a 2.10 la vittoria in trasferta, quote in salita per Cremona e in discesa per Venezia dopo la bella vittoria piazzata fuori casa dai lagunari in gara 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA