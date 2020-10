Diretta Cremona Venezia/ Streaming video tv: obiettivi opposti (basket Serie A1)

DIRETTA CREMONA VENEZIA: VENETI FAVORITI!

Cremona Venezia, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Valerio Grigioni e Sergio Noce, è in programma alle ore 16:30 di domenica 4 ottobre presso il PalaRadi: si gioca per la 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Prima trasferta per i campioni d’Italia in carica, che difendono ancora il titolo vinto nel 2019 a causa della cancellazione dell’ultima stagione: l’esordio è stato positivo grazie alla vittoria interna contro Brindisi, il gruppo a disposizione di Walter De Raffaele è lo stesso dell’anno scorso con solo un paio di innesti e su questo conterà la Reyer per provare a far saltare il banco. Tanti problemi per la nuova Vanoli, che è riuscita a iscriversi al campionato ma già in Supercoppa aveva mostrato di essere indietro nei lavori; sensazioni fortemente confermate dalla brutta sconfitta maturata a Trieste, Paolo Galbiati dovrà lavorare alacremente per impedire la retrocessione di un roster a caccia di certezze. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Cremona Venezia, aspettandone la palla due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali.

La diretta tv di Cremona Venezia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle gare scelte per questa giornata di campionato; come sempre però tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

La diretta di Cremona Venezia ci presenta quello che potremmo quasi considerare un testa-coda nel nostro campionato di basket: da una parte troviamo una Reyer compatta e che si conosce alla perfezione grazie alla progettualità sul lungo periodo, dall’altra una Vanoli rinnovata e con tante incertezze che fanno riferimento anche alle ultime stagioni, senza più la guida di Meo Sacchetti dalla panchina e con un allenatore che ha sì vinto una Coppa Italia ma poi, in seguito, non ha più avuto grandi esperienze. Per Venezia, che come detto difende ancora lo scudetto, il problema risiede nelle trasferte che anche all’inizio di questa stagione – Supercoppa – si sono rivelate complesse; De Raffaele sa di partire qualche gradino sotto Milano e Virtus Bologna (e forse anche Sassari) e che dunque ottenere qualche colpo esterno sarebbe molto importante per fare invece una corsa alla pari. Al momento Cremona guarda solo alla possibilità di salvarsi, eventualmente a torneo in corso potrà valutare se ci siano i margini per sperare di tornare ai playoff ma sarà comunque una strada decisamente in salita, vada come vada.

