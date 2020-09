Diretta Trieste Cremona/ Streaming video tv: esordio nel campionato di basket A1

Trieste Cremona, una partita che sarà diretta da Alessandro Vicino, Denis Quarta e Andrea Valzani, va in scena alle ore 17:30 di domenica 27 settembre presso l’Allianz Dome: è la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, è una sfida che almeno sulla carta potrebbe essere valida per la salvezza ma che chiaramente potrebbe riservare delle sorprese. L’Alma in Supercoppa ha infatti fatto vedere cose ottime, dimostrando in un certo senso di poter ambire ad un posto nei playoff; se lo era preso sorprendentemente nella stagione da neopromossa, mentre l’anno scorso ha avuto parecchie difficoltà ed era pienamente coinvolta nella corsa per non retrocedere. La Vanoli invece potrebbe aver fatto qualche passo indietro: l’incertezza sull’iscrizione al campionato ha portato all’addio di Meo Sacchetti, e ora in panchina c’è Paolo Galbiati che dovrà provare a fare una sorta di salto di qualità traghettando ancora i lombardi verso le prime otto posizioni. L’obiettivo al momento è solo la salvezza, e allora prepariamoci a vivere la diretta di Trieste Cremona per scoprire quello che succederà sul parquet dell’Allianz Dome…

La diretta tv di Trieste Cremona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento non è cambiato ed è rimasto quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

La diretta di Trieste Cremona ci farà vivere una partita nella quale i giuliani proveranno a testare il loro valore: ancora affidata a Eugenio Dalmasson, la squadra ha giocato una buona Supercoppa battendo anche Venezia che poi è andata alla Final Four, e lasciando intendere di avere tanta voglia di riprendere un posto nei playoff. Le difficoltà economiche del patron, nella scorsa stagione, sembrano essere superate; adesso si apre un nuovo campionato con il quale provare a entrare nell’élite del basket come quando la famiglia Stefanel era al comando delle operazioni. Dall’altra parte, Cremona riparte con tanti dubbi: Aldo Vanoli ha iscritto la squadra alla Serie A1 ma nel frattempo ha perso l’allenatore che l’aveva portata a vincere la Coppa Italia e in semifinale playoff, dunque la transizione non potrà essere immediata. Galbiati, che curiosamente precede Sacchetti nell’albo d’oro di Coppa, ha entusiasmo e carattere ma sa anche che il compito che lo attende non sarà semplice, soprattutto perché negli anni la piazza è giustamente diventata più esigente; l’esordio all’Allianz Dome potrà eventualmente dirci di più sullo stato dei lavori all’interno del roster.

