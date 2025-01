DIRETTA CREMONA VENEZIA: IN DUE PER LA CONFERMA!

La diretta Cremona Venezia va in scena alle ore 16:30 di domenica 12 gennaio, siamo al PalaRadi per la 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e per entrambe le squadre c’è la possibilità di chiudere il girone di andata con segno positivo, dopo aver ottenuto vittorie tutt’altro che scontate una settimana fa. Il capolavoro lo ha fatto Cremona: sotto di 19 a Trento, dopo un quarto e mezzo, ha ribaltato e battuto la capolista in trasferta, a pochi giorni dall’esonero dell’allenatore e con un coach ad interim in panchina, un ex assistente che adesso naturalmente può essere confermato sino al termine della stagione e intanto ha iniziato benissimo.

Anche Venezia però ha saputo trovare riscatto dopo qualche prestazione poco convincente: la Reyer si stava pericolosamente avvicinando alla zona retrocessione ma ha saputo battere la lanciatissima Trapani. Troppo tardi per pensare di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, ma in ogni caso un bel risultato che ha rilanciato le ambizioni di una squadra che nel lungo periodo ha i playoff come obiettivo minimo. Sono questi argomenti che rendono decisamente intrigante la diretta Cremona Venezia, non vediamo l’ora che si giochi per scoprire chi riuscirà a confermare l’ultimo successo facendo ulteriore strada nella classifica del campionato.

DOVE VEDERE LA DIRETTA CREMONA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremona Venezia in tv potrà essere seguita solo dagli abbonati alla televisione satellitare, perché il match della 15^ giornata di Serie A1 viene trasmesso su Eurosport 2, al numero 211 di Sky. I clienti potranno selezionare anche il servizio di diretta streaming video

DIRETTA CREMONA VENEZIA: BROTTO SUGLI SCUDI

Inevitabilmente la diretta Cremona Venezia inizia con un grande protagonista sotto i riflettori: Pierluigi Brotto è stato chiamato a guidare la Vanoli dopo l’esonero di Demis Cavina, verosimilmente la società gli ha comunicato che sarebbe stato un coach a scadenza nell’attesa di ufficializzare quello nuovo ma Brotto, senza troppo da perdere e con una situazione di classifica drammatica, anche con uno svantaggio netto contro la prima della classe non ha smesso di crederci e, dove molti avrebbero tirato i remi in barca considerata la missione impossibile, ha mantenuto flemma e lucidità e la squadra lo ha seguito, piegando clamorosamente Trento.

Una vittoria che naturalmente servirebbe a poco se dovesse rimanere una goccia nell’oceano, ma che per il momento può significare tantissimo: anche per come si era messa il blitz alla Il T Quotidiano Arena ci ha detto che Cremona è una squadra viva e che svoltando mentalmente potrebbe realmente inseguire e ottenere la salvezza, oggi però se vogliamo il compito è più difficile perché, al netto della fiducia acquisita anche da Venezia, dopo la vittoria di domenica scorsa la Vanoli è attesa al varco e la Reyer non potrà commettere l’errore di sottovalutarla, dunque non ci resta che scoprire cosa succederà sul parquet del PalaRadi.