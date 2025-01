DIRETTA TRENTO CREMONA: QUASI UN TESTA-CODA!

Presentiamo la diretta Trento Cremona, che va in scena alle ore 18:30 di domenica 5 gennaio: siamo alla Il T Quotidiano Arena per la 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, è quasi un testa-coda tra prima e penultima della classifica. Trento ha perso il suo secondo match settimana scorsa: sconfitta sul parquet di Tortona, ha comunque mantenuto il comando sia pure agganciata da Brescia, è ampiamente qualificata alla Coppa Italia e ora spera di chiudere al primo posto il girone di andata, a lungo termine ovviamente l’obiettivo è quello di andare ai playoff e provare anche a superare il primo turno, la semifinale che manca da tempo sarebbe già tanto per questa squadra.

A Cremona invece è finito un grande ciclo: la sconfitta interna contro Sassari è stata fatale a Demis Cavina, che è stato esonerato lasciando dopo due anni la Vanoli, che aveva riportato in Serie A1 e poi salvato. Il suo posto lo ha preso Pierluigi Brotto, che eredita una squadra penultima in classifica con appena due vittorie: salvarla sarà tutt’altro che semplice ma da queste parti sono abituati ad andare oltre le previsioni, intanto sarà importante dare risposte almeno caratteriali nella diretta Trento Cremona, che ci farà compagnia tra poco e della quale possiamo iniziare ad analizzare gli aspetti principali.

DIRETTA TRENTO CREMONA: AQUILA PER RIPARTIRE SUBITO

Tecnicamente la diretta Trento Cremona non dovrebbe avere storia, del resto alla Il T Quotidiano Arena si incrociano due squadre che hanno un bilancio opposto perché, come già detto, sono due le sconfitte della Dolomiti Energia e altrettante le vittorie della Vanoli. Si sa che nel basket e nello sport le sorprese possono sempre capitare, ma davvero in questo momento c’è un abisso tra le compagini e questo è valido anche se Trento arriva da un ko, che non inficia in alcun modo un cammino straordinario che ha come protagonista quel Paolo Galbiati già allenatore di Cremona, e che forse rappresenta un rimpianto in casa Vanoli.

La società lombarda come detto si è trovata costretta a chiudere il percorso con Cavina, che da queste parti è diventato un personaggio dalla caratura molto vicina a quella di Meo Sacchetti, sia pure in un contesto del tutto differente; adesso vedremo come procederà il nuovo corso ma, per quello che si è visto in campo, appare evidente che i problemi di Cremona non possano essere interamente risolti con il cambio della guida tecnica, anche se almeno sul piano della scossa emotiva potrebbe funzionare. Per la Vanoli si tratta di vincere più partite possibile e poi andare a scoprire quale sarà la classifica alla fine della regular season…