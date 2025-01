DIRETTA VENEZIA TRAPANI: UNA GRANDE SFIDA!

Siamo vicini alla diretta Venezia Trapani, certamente una grande sfida che si gioca alle ore 18:15 di domenica 5 gennaio ed è valida per la 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: penultima giornata del girone di andata e Shark già qualificati alla Final Eight di Coppa Italia, la neopromossa “atipica” ha già ampiamente rispettato le consegne facendo forse anche più delle attese. Prima squadra a battere l’inarrestabile Trento, Trapani ha poi demolito Reggio Emilia che era la squadra più in forma del campionato, è terza in classifica ma a questo punto non si pone più limiti e può davvero attentare al primo posto nella regular season.

Tra alti e bassi Venezia si mantiene in linea di galleggiamento: finalmente, grazie alla vittoria di Trieste, è più vicina ai playoff che alla retrocessione anche se rimane in una sorta di terra di mezzo, con la Coppa Italia già sfuggita di mano (e questa è una grande delusione) ma anche una situazione in Eurocup che lascia aperta più di una porta sulla post season. Adesso dunque siamo davvero curiosi di sapere cosa succederà sul parquet del Taliercio nella diretta Venezia Trapani, prima della palla a due possiamo comunque analizzare più in profondità gli aspetti principali di quello che si può catalogare come big match.

VENEZIA TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA VENEZIA TRAPANI: SHARK ALL’ARREMBAGGIO

La diretta Venezia Trapani rappresenta una partita che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto valere per le prime posizioni della classifica: non è così perché la Reyer come detto ha avuto periodi poco floridi, anche a causa degli infortuni e dei due impegni settimanali, ma quella a disposizione di Neven Spahija rimane una squadra capace di volare ai playoff e giocarsi almeno l’accesso alla semifinale come già dimostrato in epoca recente. sfumato il primo obiettivo della Final Eight, a Venezia adesso resta – oltre alla Eurocup – la post season di Serie A1, per il momento il passo avuto non è sufficiente e dunque bisognerà necessariamente salire di colpi.

Trapani invece vola e sogna: una squadra costruita per grandi obiettivi ma che poi, cosa mai banale, è riuscita a confermarli sul campo con un cammino davvero in grande stile, appena tre sconfitte in tutto il campionato e un terzo posto in classifica ad una sola partita da Trento e Brescia che comandano la graduatoria. Jasmin Repesa sta dunque facendo un altro piccolo capolavoro, questo naturalmente sarebbe di sostanza assoluta ma la stagione è ancora lunga, per ora gli Shark si accontentano di confermarsi in zona playoff e proveranno a fare il colpo grosso in Coppa Italia, poi si vedrà quello che succederà in primavera.