DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: VANOLI PER LE CONFERME!

La diretta Cremona Virtus Bologna va in scena alle ore 19:00 di sabato 26 ottobre, come primo anticipo nella quinta giornata di basket Serie A1 2024-2025: al PalaRadi si gioca una partita che per la Segafredo, al netto dell’Eurolega, significa tornare in campo dopo due settimane a causa del match rinviato contro Tortona (per allerta meteo), nel frattempo la situazione vede ancora la squadra di Luca Banchi a punteggio pieno e dunque già ottimamente avviata verso la vittoria della regular season, che come da copione potrebbe e dovrebbe giocarsi con Milano e Brescia salvo ulteriori sorprese.

Cremona invece non è partita benissimo nel corso della stagione, ma arriva dalla prima vittoria: il blitz ottenuto a Napoli potrebbe essere molto importante sul piano psicologico, dopo tre sconfitte la Vanoli ha iniziato ufficialmente la sua marcia sapendo che il principale obiettivo resterà comunque quello della salvezza, e da questo punto di vista ci sono squadre sicuramente messe peggio. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Cremona Virtus Bologna, aspettando la palla a due possiamo provare, come al solito, a tracciare qualche altro tema che ci farebbe compagnia nell’attesa serata al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Virtus Bologna: la partita valida per la quinta giornata di Serie A1 non fa parte del pacchetto mandato in onda sui canali della nostra televisione, ma naturalmente rientra nella programmazione integrale che viene garantita dalla piattaforma DAZN. In questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video; possiamo poi aggiungere che sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA: SEGAFREDO A DUE FACCE

Ci avviciniamo dunque alla diretta Cremona Virtus Bologna, la Segafredo torna a giocare in Serie A1 e bisogna assolutamente dire che fino a questo momento la sua stagione è stata a due facce. In campionato sappiamo che lo status della Virtus Bologna è quello della corazzata, dunque non sorprende affatto trovare la squadra in pria posizione con tutte le partite vinte, diverso invece il discorso in Eurolega dove le V nere stanno soffrendo tantissimo e devono già recuperare parecchio per arrivare anche solo a prendersi il play in, qui situazione diversa rispetto allo scorso anno in cui la partenza internazionale era stata ottima.

Da vedere naturalmente cosa succederà nel lungo periodo: il discorso è maggiormente legato all’Eurolega, ma Banchi deve innanzitutto capire in che modo gestire le rotazioni avendo a disposizione un roster davvero ampio, nel quale sera dopo sera deve sacrificare qualcuno. In Serie A1 comunque si può anche procedere con il pilota automatico, certo senza sottovalutare gli avversari; non bisogna farlo nemmeno contro Cremona, perché la Vanoli ha ripreso fiducia e davanti al pubblico del PalaRadi potrebbe fare una partita di grande spessore, sapendo di avere ben poco da perdere.