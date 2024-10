DIRETTA NAPOLI CREMONA: ANCORA A QUOTA ZERO!

Alle ore 19:30 di sabato 19 ottobre la diretta Napoli Cremona apre la quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: al PalaBarbuto la partita è di quelle delicatissime, perché stiamo parlando di due squadre che fino a qui hanno sempre perso e che dunque si trovano in fondo alla classifica, già impegnate in una corsa alla salvezza che tra l’altro non sarebbe stata nei piani almeno della GeVi che, ricordiamo, l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e lottato per i playoff fino all’ultimo ma adesso non sa più vincere, tanto che domenica scorsa è caduta male a Sassari senza praticamente mai lottare, e perdendo parecchie certezze.

Se vogliamo meglio Cremona, ma solo dal punto di vista delle prestazioni offerte: la Vanoli, a parte a Casale Monferrato, ha perso al fotofinish contro Reggio Emilia e Pistoia, forse allora ci sono maggiori margini per ripartire ma comunque si tratta di due sconfitte sanguinose contro avversarie abbordabili e, particolare non secondario, per due volte Cremona ha perso in casa, sprecando due ottime occasioni per mettersi al sicuro. Adesso la diretta Napoli Cremona presenterà due squadre con tanta paura di sbagliare una volta di più, sarà interessante vedere come andranno le cose e intanto presentiamo meglio questo incrocio del PalaBarbuto.

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Napoli Cremona non è una di quelle che per la quarta giornata di Serie A1 sarà disponibile sui canali della nostra televisione: in conseguenza di questo, la partita del PalaBarbuto verrà fornita soltanto dalla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket e ovviamente metterà a disposizione la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati. Come informazioni aggiuntiva possiamo ricordare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI CREMONA: PUNTI PER LA SALVEZZA

La diretta Napoli Cremona può essere presentata, almeno dal lato della GeVi, con le parole di Igor Milicic che, dopo il ko di Sassari, ha parlato di vergogna come sentimento con il quale Napoli è uscita dal campo: effettivamente la squadra è andata subito sotto ed è crollata anche a 30 punti di svantaggio, il quarto periodo è servito solo per sistemare divario e statistiche ma la Dinamo lo ha giocato lasciando parecchi dei titolari in panchina e allungando le rotazioni, questa Napoli sta dando la sensazione di non riuscire a gestire fisicamente e mentalmente i 40 minuti del match e non si vede una luce in fondo al tunnel, che pure dovrebbe esserci perché il roster ha valore.

Per Cremona il discorso potrebbe essere diverso, si sapeva che la Vanoli avrebbe dovuto soffrire per salvarsi e che il livellamento del campionato di Serie A1 avrebbe potuto portare più difficoltà che altro; da una parte il conforto è che la squadra se la sia giocata contro tutti, dall’altra come detto sono già state perse due partite in casa e le avversarie non erano affatto complesse, ora dunque i bonus sono esauriti almeno per il momento e bisogna solo pensare a fare punti a prescindere da quale sia la rivale sul parquet. Al PalaBarbuto arriverà una grossa occasione, aspettiamo allora la palla a due della partita…