DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: UNA SFIDA INFINITA!

Con la diretta Virtus Bologna Tortona torniamo a parlare di una sfida infinita: alle ore 18:15 di domenica 20 ottobre si gioca una partita che ormai è una grande classica. Valida per la quarta giornata di basket Serie A1 2024-2025, mette a confronto due squadre che si sono incrociate anche tre volte nei playoff, e dunque si conoscono bene; la Virtus Bologna ha anche confermato buona parte del roster mentre la Bertram è profondamente cambiata, nonostante questa ha avuto un buon approccio al campionato vincendo le prime due partite, ma cadendo in casa contro Trieste quando avrebbe potuto confermarsi a punteggio pieno.

Obiettivo per il momento riuscito alla Virtus Bologna, il cui operato andrà valutato a lungo andare: stiamo parlando di una squadra che nelle ultime quattro stagioni ha raggiunto quattro volte la finale scudetto, per il terzo anno in fila gioca l’Eurolega e ha come obiettivo quello di arrivare in fondo a qualunque competizione, per ora naturalmente Coppa Italia e primo posto in regular season sono i traguardi da andare a prendere ma vedremo anche cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Tortona, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sulla serata attesa in questa intrigante Serie A1.

VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: TRA DELUSIONI E CONFERME

Sfida infinita la diretta Virtus Bologna Tortona, e possibilità per la Segafredo di cominciare a prendere il largo in classifica: pensando a una serie di finale contro Milano è evidente che avere il fattore campo potrebbe essere un aiuto, anche se poi bisognerà sempre vedere in che modo arriveranno le due squadre e ci sarà davvero tanta acqua da far passare sotto i ponti prima che si possa arrivare allo scenario ideale. Per ora comunque la Virtus Bologna sta facendo bene, ha sempre vinto tra cui due partite in trasferta e pian piano sta provando a mettere in ritmo i nuovi acquisti, ma è acclarato il valore assoluto del roster tra le mani di Luca Banchi.

Walter De Raffaele invece si trova a lavorare con giocatori nuovi, la Bertram ha cambiato parecchio rispetto all’avvento in Serie A1 e a due stagioni davvero ottime nel massimo campionato, anche la terza è stata positiva e per Derthona Basket si tratta adesso di fare il vero salto di qualità, perché le ambizioni della società erano quelle di provare a vincere qualche titolo nel breve periodo. Attenzione soprattutto alla Champions League: l’anno scorso l’avventura non era stata straordinaria, in questa stagione invece Tortona ha maggiore esperienza e potrebbe decidere di ritagliarsi una bella soddisfazione in ambito FIBA, adesso però concentriamoci sull’imminente diretta Virtus Bologna Tortona.