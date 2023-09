DIRETTA CREMONESE ASCOLI/ Video streaming tv: la storia “vota” grigiorosso (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA CREMONESE ASCOLI: TESTA A TESTA

La diretta del match Cremonese Ascoli presenta la prima volta sulla panchina per Giovanni Stroppa subentrato nel corso di settimana all’esperto Davide Ballardini esonerato alla luce di un inizio di campionato non molto esaltante. Sono 14 le volte in cui le due formazioni si sono affrontate, l’ago della bilancia pende maggiormente dalla parte della Cremonese con 6 successi su 14 volte. Sono 4 le vittorie per l’Ascoli e altrettanti i pareggi tra le due formazioni.

DIRETTA/ Brescia Venezia video streaming tv: lombardi avanti nei precedenti (Serie B, 23 settembre 2023)

Nel 1989 è stata la formazione lombarda ad avere la meglio con il risultato di 0-1, era il campionato di serie A, per la prima in cadetteria occorre aspettare il 2017. Il risultato fu di pareggio, uno scialbo 0-0. Gara di ritorno più vivace con la vittoria esterna dell’Ascoli a Cremona con il risultato di 1-2 alla luce della doppietta realizzata dall’attaccante siciliano Monachello. Cremonese che tornò alla vittoria sull’Ascoli nel 2019 imponendosi tra le proprie mura. Era la sesta giornata del campionato, così come quest’anno. Il gol fu realizzato da Soddimo. (Marco Genduso)

Diretta/ Turris Sorrento (risultato finale 3-2): triplice fischio (Serie C, 17 settembre 2023)

CREMONESE ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Cremonese Ascoli, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Dopo un inizio incerto in campionato, la squadra grigiorossa ha apportato dei cambiamenti nella guida tecnica, sostituendo Ballardini con Stroppa. La Cremonese finora ha raccolto solamente 6 punti nelle prime cinque partite con un pareggio nell’ultimo match contro la Reggiana, un cammino che senza un’inversione di tendenza rende difficile l’obiettivo stagionale di una promozione immediata in massima serie.

DIRETTA/ Pescara Arezzo (risultato finale 3-2): Cangiano regala i 3 punti a Zeman

D’altra parte, i marchigiani non sono stati in grado di fare meglio, raccogliendo solo tre punti in cinque partite. Nell’ultimo turno, hanno subito una sconfitta allo scoccare del minuto finale per mano del Palermo, che si aggiunge a quella subita in precedenza contro il Sudtirol. In caso di un nuovo passo falso anche la panchina di William Viali che potrebbe iniziare a traballare, con i bianconeri che avevano iniziato la stagione con l’obiettivo di rincorrere almeno i play off.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr, Sernicola, Bianchetti, Lochosvili, Ghiglione, Collocolo, Castagnetto, Abrego, Zanimacchia, Vasquez, Coda. Risponderà l’Ascoli allenato da William Viali con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Viviano, Quaranta, Di Tacchio, Bellusci, Giovane, Bayeye, Gnahore, Manzari, Rodriguez Delgado, Mendes.

CREMONESE ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA