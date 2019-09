Diretta Cremonese Ascoli/ Streaming video DAZN: che posticipo allo Zini! (Serie B)

Cremonese Ascoli, diretta dal signor Pezzuto, è la partita in programma oggi, lunedi 30 settembre tra le mura del Giovanni Zini e valida come posticipo della 7^ giornata di Serie B: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Sulla scia del grande entusiasmo di inizio campionato, l’Ascoli vuole continuare a vivere il suo momento positivo e confermare la prima posizione in classifica. Il compito però è tutt’altro che facile, a causa dell’impegno in casa della Cremonese. I lombardi vengono da 4 punti nelle ultime due partite e cercheranno di fermare l’avanzata dei marchigiani, sconfitti solamente dal Frosinone alla seconda giornata, in una partita assai rocambolesca.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Ascoli non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

DIRETTA CREMONESE ASCOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Cremonese Ascoli, a difendere la porta della squadra lombarda ci penserà l’ex Palermo Agazzi, supportato dai difensori Claiton, Bianchetti e Caracciolo. Il centrocampo lombardo sarò invece composto da Mogos, Deli, Castagnetti, Arini e Migliore a cercare di servire palloni da spedire in rete ai due attaccanti Ciofani e Palombi. Leali, D’Elia, Gravillon, Bosco e Pucino comporranno la retroguardia di mister Zanetti, che a centrocampo dovrebbe fare ancora affidamento su Padoin, Piccinocchi e Gerbo, quest’ultimo però insidiato per una maglia da titolare dall’ex Roma e Manchester United Davide Petrucci. A guidare l’attacco come sempre il bomber Ardemagni supportato da Ninkovic e Da Cruz. Per l’Ascoli l’uomo più in forma sembra essere il solito Ninkovic, che dallo scorso anno guida i bianconeri con la sua classe e spera di migliorare ulteriormente il suo score positivo, magari festeggiando una promozione storica con i marchigiani. La Cremonese si affida al mix di freschezza ed esperienza composto dai due attaccanti: Ciofani vanta diverse presenze anche in Serie A e con la sua esperienza può aiutare a crescere l’ex Lazio Palombi, prodotto del vivaio biancoceleste scoperto da Simone Inzaghi ai tempi della Primavera.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmakers, malgrado la squadra di Zanetti guidi momentaneamente da sola la classifica di Serie B a quota 12 punti con una lunghezza di vantaggio su Benevento, Perugia ed Empoli, vedono come favoriti i padroni di casa guidati da mister Rastelli. La vittoria esterna dell’Ascoli si gioca a 3,15 volte la quota per Snai, contro i 2,4 della Cremonese. Pagata a 3,15 anche l’ipotesi di pareggio.



