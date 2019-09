Diretta Trapani Cremonese/ Streaming video DAZN: per i siciliani è crisi (Serie B)

Trapani Cremonese, partita diretta dal signor Illuzzi, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 25 settembre ed è il primo posticipo nella quinta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Per il Trapani è il secondo match casalingo consecutivo ed i siciliani cercheranno di muovere finalmente quella classifica che li vede ancora a 0 punti dopo 4 gare, compresa l’ultima, persa contro la Salernitana, che stanno mettendo sulla graticola il tecnico Francesco Baldini. I lombardi dal canto loro, arrivano in Sicilia con 6 punti e cammino in perfetto equilibrio con due successi e due sconfitte che determinano la decima posizione. Nell’ultimo turno, come detto, il Trapani si è dovuto arrendere alla Salernitana che ha vinto grazie ad un calcio di rigore assegnato nella ripresa e contestato dai siciliani, che hanno reclamato anche per due penalty non assegnati a loro favore. Un match che ha visto molto nervosismo in campo e un gioco abbastanza raffazzonato. La Cremonese nel turno precedente ha conquistato i tre punti in casa ai danni del Crotone, chiudendo il match con il risultato di 2 – 1 maturato tutto nella prima parte di gara. Il vantaggio della Cremonese è arrivato dopo 22 minuti grazie a Ceravolo, poi il Crotone ha reagito subito trovando il pari in soli 6 minuti con una rete di Zanellato. Decisivo per il risultato finale il goal realizzato da Palombi quasi allo scadere del primo tempo. La formazione di Rastelli ha poi controllato il gioco nella ripresa guadagnando i tre punti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Cremonese non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CREMONESE

Nella gara del provinciale Baldini schiera il Trapani con il modulo 4-3-3. In porta l’estremo difensore è Carnesecchi, con davanti una linea difensiva che vede sulle fasce laterali Del Prete e Cauz, mentre al centro si schiereranno Scognamillo e Pagliarulo. La linea di centrocampo dei siciliani vede da destra a sinistra Colpani, Luperini e Scaglia mentre in attacco Nzola e Tulli saranno i due esterni che affiancheranno la punta centrale Pettinari. Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese dispone i suoi uomini con il modulo 3-5-2 con Agazzi in porta, una linea difensiva che vede affiancati Bianchetti, Claiton e Caracciolo, linea di centrocampo composta dai due esterni Mogos e Deli, con Arini, Valzania e Castagnetti centrali e la coppia di punte formata da Palombi a destra e Soddimo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Trapani Cremonese, la partita che si disputa allo stadio Provinciale di Erice, l’agenzia di scommesse B-Win vede la possibilità della prima vittoria per il Trapani e propone una quota 2,55 per il successo dei padroni di casa, a fronte di 2,85 per la vittoria della formazione in trasferta, mentre il pareggio viene quotato a 3,10.



