DIRETTA CREMONESE ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-3): LA DECIDONO BOGA-LOOKMAN!

L’Atalanta piazza il colpo allo stadio Giovanni Zini e porta a casa 3 punti fondamentali nella corsa all’Europa. Al 27′ i bergamaschi tornano in vantaggio grazie a una grande accelerazione di Hojlund, che supera Bianchetti e serve a Boga un pallone d’oro per un facile tap-in. In contropiede l’Atalanta ha le sue buone occasioni per chiudere il match ma nel recupero rischia su un’accelerazione di Buonaiuto sulla quale chiude Musso. Al 93′ però è Lookman a siglare il definitivo 1-3, appoggiando comodamente in rete un pallone servito da Ederson, dopo che Boga aveva rubato palla a Aiwu. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CREMONESE ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PAREGGIA CIOFANI!

L’Atalanta inizia il secondo tempo con Boga e Lookman in campo al posto di Muriel e Pasalic. L’Atalanta prova a gestire il vantaggio maturato a fine primo tempo ma è la Cremonese all’11’ a riacciuffare il pareggio. Trasforma un calcio di rigore Daniel Ciofani, penalty fischiato per fallo di mano di Toloi, ammonito nell’occasione, su conclusione dello stesso Ciofani. Al 14′ Hojlund prende il posto di Zapata nell’Atalanta, ammonito Ciofani per aver fermato una ripartenza di Ederson quindi al 21′ cambia anche Ballardini con Vasquez e Galdames inseriti al posto di Locoshvili e Ciofani, mentre tra i bergamaschi entra Maehle al posto di Zappacosta. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA DE ROON!

In chiusura di primo tempo l’Atalanta trova il vantaggio in casa della Cremonese: sblocca il risultato Marten De Roon, a segno sfruttando un errato rinvio di Aiwu che aveva provato a liberare l’area grigiorossa dopo un’incursione di Zapata. Dopo un avvio di match piuttosto complicato l’Atalanta è cresciuta nella seconda metà del primo tempo, c’è stata un’ammonizione per Pasalic ma alla fine la Cremonese non ha creato problemi alla porta di Musso nella parte finale del primo parziale. (agg. di Fabio Belli)

CI PROVA BENASSI

Parte forte la Cremonese: al 3′ una conclusione di Tsadjout viene murata da Palomino, al 5′ non ha fortuna un tentativo di Castagnetti dalla distanza. Al 12′ ancora buona chance per i grigiorossi con Benassi che non riesce a chiudere il piatto su assist di Valeri. L’Atalanta prova ad accelerare ma Muriel con controlli difettosi spreca un paio di ripartenze interessanti, al 21′ il primo ammonito della partita è Locoshvili per una trattenuta proprio ai danni del colombiano. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per iniziare la diretta Cremonese Atalanta ed è il momento ideale per fare un salto a vedere le statistiche di queste due squadre. I grigiorossi, ultimi in classifica in Serie A, hanno ottenuto fin qui solamente 13 punti, sei in casa e uno in più in trasferta. A differenza di quanto si possa pensare, tra le mura amiche la Cremonese fa più fatica a segnare con 7 gol fatti contro i 15 realizzati in trasferta. Gli orobici hanno raccolto più punti in trasferta rispetto a quelli in casa (24 a 21). Discorso simile per quanto riguarda le reti subite con 16 gol incassati al Gewiss Stadium, uno in meno invece lontano da Bergamo.

Più differenza invece in quelli fatti tra il primo e secondo: l’Atalanta ha segnato 18 gol nella frazione iniziale, ma ben 26 nella ripresa. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Cremonese Atalanta comincia! CREMONESE: Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Meité, Pickel, Benassi, Castagnetti, Tsadjout, Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Buonaiuto, Sernicola, Ghiglione, Afena-Gyan, Galdames, Quagliata, Dessers, Basso. Allenatore: Davide Ballardini. ATALANTA: Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Zappacosta, de Roon, Éderson, Ruggeri, Pašalić, Zapata, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Mæhle, Okoli, Boga, Lookman, Højlund, Demiral, Soppy. Allenatore: Gian Piero Gasperini. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Cremonese Atalanta, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Zini” di Cremona le due compagini si sono scontrate in otto occasioni recenti, con un bilancio che pende a favore dei bergamaschi. La Dea, infatti, si è imposta in quattro circostanze, tre volte gli incontri sono terminati in parità e in una occasione hanno vinto i padroni di casa.

Il primo incrocio recente risale al 28 gennaio 1990, 1-1 nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Il 29 settembre 1991, invece, il primo successo dell’Atalanta, un 2-1 nella sfida utile per il quinto turno della massima serie. Per trovare il primo e unico successo della Cremonese bisogna arrivare al 6 febbraio 1994, 2-0. L’ultima sfida in ordine di tempo risale, infine, all’11 novembre 2005 e racconta della vittoria dell’Atalanta di misura nella gara valevole per il campionato di Serie B. (Giulio Halasz)

BERGAMASCHI FAVORITI!

Cremonese Atalanta, in diretta naturalmente dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 1° aprile 2023, perché questo derby lombardo aprirà la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La posta in palio nella diretta di Cremonese Atalanta sarà importante soprattutto per gli ospiti nerazzurri, perché l’Atalanta prima della sosta ha vinto contro l’Empoli, rilanciando le proprie speranze di lottare per il quarto posto, che dista attualmente solamente tre punti per la Dea di Gian Piero Gasperini, che vincendo opererebbe un aggancio almeno provvisorio.

Per la Cremonese il discorso è fatalmente diverso, il pareggio contro il Monza non può certo bastare a invertire il trend di un campionato nel quale la salvezza appare ormai praticamente impossibile. Certo, si deve provare a chiudere con dignità, ma il vero sogno si chiama Coppa Italia, perché dopo le imprese contro Napoli e Roma i grigiorossi sono attesi mercoledì sera dalla partita d’andata contro la Fiorentina e si spera in un nuovo colpo che scriverebbe la storia del club. Obiettivi diversi, vedremo se la Dea sarà davvero favorita nella diretta di Cremonese Atalanta…

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ATALANTA

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cremonese Atalanta. I padroni di casa grigiorossi dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-2 e questi possibili undici giocatori titolari: Ferrari è infortunato, quindi ecco Aiwu con Bianchetti e Vasquez nella difesa a tre davanti al portiere Carnesecchi; folta linea a cinque a centrocampo, composta da destra a sinistra da Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè (favorito su Galdames) e Valeri; infine, la coppia d’attacco della Cremonese potrebbe vedere titolari oggi pomeriggio allo Zini Tsadjout e Dessers, favorito su Ciofani.

La risposta dell’Atalanta potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 e in questi possibili undici titolari per la Dea orobica: Musso in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Toloi, Scalvini e Palomino; a centrocampo ecco Zappacosta a destra, la coppia mediana tutta olandese con De Roon e Koopmeiners (con la possibile alternativa Ederson), infine Maehle come esterno sinistro. I dubbi per mister Gasperini tuttavia si concentrano in attacco, dove tutte le maglie sono ancora in bilico: Pasalic e Boga si giocano il posto da trequartista, mentre davanti Hojlund, Lookman, Zapata e Muriel sono in quattro per due maglie.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Cremonese Atalanta secondo le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 4,00 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Cremonese a vincere oggi.











