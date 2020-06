Diretta Cremonese Benevento/ Streaming video DAZN: Inzaghi, è quasi fatta (Serie B)

Cremonese Benevento, che sarà diretta dal signor Massimi, è valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 21 giugno, uno dei due posticipi del primo turno post lockdown per quanto riguarda il campionato cadetto. I grigiorossi però hanno già giocato mercoledì, dovendo recuperare la partita contro l’Ascoli; oggi tornano allo Zini e l’obiettivo è sempre quello di recuperare punti per la salvezza diretta. Prima della pandemia la Cremonese era in zona playout, con un buon margine sul terzultimo posto ma dovendo anche fare uno sforzo non indifferente per mantenere la categoria senza il rischio dello spareggio; il Benevento invece doveva solo sperare che si tornasse in campo, perché fermare tutti i campionati avrebbe potuto portare al congelamento delle promozioni. Con 22 punti di vantaggio sulla terza, i sanniti hanno ormai la Serie A in tasca: Filippo Inzaghi ha già detto che gli piacerebbe battere il record di punti della Juventus, per quanto si era visto prima dello stop (4-0 interno al Pescara come ultimo risultato) i presupposti ci sono tutti ma ora conterà la condizione. Vediamo dunque, mentre aspettiamo che la diretta di Cremonese Benevento prenda il via, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello Zini analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Benevento non sarà disponibile: come ormai sappiamo il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che fornisce le partite di questo torneo attraverso la sua applicazione. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida in diretta streaming video; in alternativa potrete utilizzare lo schermo del vostro televisore, a patto che si tratti di una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BENEVENTO

Pierpaolo Bisoli aveva già allenato i lombardi prima del lockdown: per Cremonese Benevento ritrova Migliore che dunque dovrebbe essere il suo terzino sinistro, dall’altra parte agirà Mogos mentre in mezzo alla difesa ci saranno Terranova e Ravanelli, schierati a protezione del portiere Ravaglia. Castagnetti come sempre si occupa di far girare la squadra partendo davanti alla difesa; con lui a completare il centrocampo dovrebbero venire confermati Deli e Valzania, nel tridente offensivo Daniel Ciofani rappresenta il principale terminale schierato nella posizione di centravanti, con Antonio Piccolo e Parigini che lo affiancheranno partendo dagli esterni. Tantissime le soluzioni a disposizione del Benevento: Inzaghi potrebbe giocarsela con il 4-4-2, Maggio e Federico Barba i due terzini a supporto dei centrali Caldirola e Volta (con Tuia in panchina), il portiere sarà ovviamente Montipò mentre nel settore mediano Hetemaj cerca spazio dovendo soffiare la maglia a uno tra Del Pinto e Schiattarella. Improta e Roberto Insigne sono degli esterni alti: di fatto la capolista va in campo con una sorta di 4-2-4, lanciando Moncini e Sau (insidiati da Massimo Coda) come attaccanti in linea.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i sanniti ad avere i favori delle previsioni per Cremonese Benevento, anche se il fatto di giocare allo Zini attenua le distanze nelle quote fornite dall’agenzia Snai: i grigiorossi infatti hanno un valore di 3,40 volte la puntata sulla loro vittoria, che è identificata dal segno 1. Vale 2,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto il segno 2, da giocare per il successo esterno della capolista, mentre con l’ipotesi del segno X per il pareggio il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



