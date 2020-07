Diretta Cremonese Chievo/ Streaming video DAZN: sfida bollente allo Zini (Serie B)

Cremonese Chievo, diretta dall’arbitro Ayroldi, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Per i grigiorossi venerdì sera seconda vittoria consecutiva: sul campo del Livorno il gol di Valzania siglato al 92′ ha avuto il sapore della liberazione per una squadra che era partita con buone ambizioni e si è ritrovata invece a dibattersi nei bassifondi della classifica sin dall’inizio del campionato. Con questo successo la Cremonese è invece uscita, seppur di un solo punto, dalla bagarre della zona play out ma ora dovrà trovare continuità contro un Chievo che invece non riesce a cambiare passo verso i play off. Contro il Trapani i veneti hanno subito una rimonta che non ha permesso di staccare la Salernitana all’ottavo posto in classifica: la post season è sempre nel mirino della squadra di Aglietti che dovrà però trovare una continuità di risultati diversa, con una sola vittoria ottenuta finora da quando la Serie B è ripresa dopo il lockdown.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Chievo non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE CHIEVO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Cremonese e Chievo, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. I grigiorossi padroni di casa, guidati in panchina da mister Bisoli, dovrebbero scegliere un 4-3-3 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Arini, Valzania, Castagnetti; Palombi, Ciofani, Celar. Il Chievo allenato da Alfredo Aglietti dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Semper; Dickmann, Rigione, Pavlev, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Vignato, Djordjevic, Giaccherini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cremonese Chievo. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Chievo (segno 2) varrebbe 3,85 volte la posta in palio.



