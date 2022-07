Diretta Cremonese Fiorenzuola/ Streaming video tv: quasi un derby in amichevole

DIRETTA CREMONESE FIORENZUOLA: ALTRO TEST PER LA NEOPROMOSSA

Cremonese Fiorenzuola è in diretta alle ore 18:00 di domenica 17 luglio: si gioca a Cremona, e la squadra grigiorossa prosegue la sua preparazione verso quello che sarà il primo campionato in Serie A dopo 26 anni. Società che possiamo definire storica, la Cremonese è tornata nella massima serie e ora se la vuole giocare; nell’ultima amichevole estiva ha vinto 5-1 contro il Paradiso Lugano, ora per Massimiliano Alvini e i suoi ragazzi ci sarà un test più probante anche se comunque non troppo impegnativo, viste le due categorie di differenza con l’avversaria.

A proposito di ritorni, il Fiorenzuola ha conosciuto la Serie C dopo 19 anni e tante stagioni difficili, con anche qualche incursione in Eccellenza; si è salvato in maniera brillante senza dover passare dai playout, e ora è pronto a fare ancora meglio in un girone che sarà comunque molto competitivo. Noi aspettiamo che la diretta di Cremonese Fiorenzuola prenda il via, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che Alvini potrebbe operare per questa amichevole, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CREMONESE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Cremonese Fiorenzuola non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che abbiano acquistati i diritti per le amichevoli della squadra grigiorossa, e di conseguenza non è a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Cremonese Fiorenzuola. Per le informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che la società lombarda ha sui social network: naturalmente sono liberamente visitabili, consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENZUOLA

Alvini dispone la sua squadra con il 3-5-2, nella diretta Cremonese Fiorenzuola potremmo ovviamente vedere scelte diverse rispetto a quella che è stata l’amichevole di qualche giorno fa. In porta comunque Ionut Radu potrebbe essere confermato, poi nel terzetto difensivo possibile maglia da titolare per Ravanelli e così per Bianchetti e uno tra Vasquez e Ndiaye, mentre a giostrare sulle corsie laterali, partendo dal centrocampo, potremmo vedere all’opera Baez e Valzania.

Nel settore nevralgico del campo le soluzioni non mancano: Castagnetti e Bartolomei si alternerebbero in cabina di regia, da mezzali invece potremmo vedere Tenkorang e Acella mentre gli altri due giocatori adibiti a fare gli interni sono Nardi e Milanese. Davanti, è tornato a giocare Daniel Ciofani che aveva saltato la prima amichevole: il veterano potrebbe essere titolare insieme a Strizzolo, ma Alvini solitamente preferisce una seconda punta che si muova lungo il fronte offensivo e allora una delle due scelte potrebbe ricadere su Buonaiuto o Politic.

