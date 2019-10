Diretta/ Cremonese Frosinone, streaming video tv: match equilibrato (Serie B)

Cremonese Frosinone in diretta: appuntamento domenica 27 ottobre 2019 alle ore 21:00 allo stadio Giovanni Zini per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Una partita piuttosto importante tra due formazioni che per diverse situazioni stanno attraversando un inizio di stagione non proprio brillantissimo. In particolare la Cremonese si trova al dodicesimo posto della graduatoria con soli 11 punti conquistati grazie ai soli sette gol fino a questo momento messi a segno a fronte dei 10 incassati. Ancora più preoccupante è la situazione del Frosinone che si trova proprio a ridosso della zona retrocessione con soli 9 punti conquistati in queste prime 8 giornate di campionato dimostrando ugualmente una certa difficoltà nel trovare la via della porta. Da sottolineare come la Cremonese nelle gare interne abbia dimostrato una certa alternanza di risultati con due vittorie e due sconfitte in 4 gare mentre il Frosinone è praticamente tra le peggiori squadre di tutto il campionato per quanto riguarda il rendimento esterno con un solo punto e due gol realizzati nelle quattro trasferte fino a questo momento disputate. Insomma c’è da attendersi una gara piuttosto equilibrata tra due formazioni alla disperata caccia di punti pesanti per la classifica e che potrebbero dare una importante svolta alle rispettive stagioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA LA PARTITA

La partita tra Cremonese e Frosinone valida per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie B sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FROSINONE

La Cremonese allenata da Rastelli dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con una difesa a tre davanti all’estremo difensore Agazzi composta da Caracciolo, Bianchetti e Ravanelli. A centrocampo si va verso la conferma di 5 elementi ed in particolare con Castagnetti a posizionarsi davanti alla difesa con ai fianchi Renzetti al posto dello squalificato Arini e Michael. La fascia destra dovrebbe ancora vedere come titolare Mogos mentre nel lato mancino dovrebbe andare ad agire Migliore. La coppia offensiva dovrebbe essere sempre composta come nella scorsa giornata di campionato da Ceravolo e Soddimo con Palombi pronto ad entrare in campo in caso di esigenza. Il Frosinone dovrebbe rispondere con uno schieramento a 3 in difesa ma con un centrocampista in meno. Davanti all’estremo difensore Bardi dovrebbero esserci sul centro destra Brighenti, Ariaudo nel mezzo e Capuano sul centro sinistra. A centrocampo spazio ancora a Haas e Rohden con Maiello leggermente più avanzato. Sulla corsia destra Zampano e su quella mancina Beghetto. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Ciano con Dionisi.

LA CHIAVE TATTICA

Per via della classifica ancora piuttosto complicata, sia per la Cremonese che per il Frosinone, e soprattutto per l’importanza dei tre punti in palio, ci sono tutte le premesse per assistere ad una gara piuttosto bloccata dal punto di vista tattico con i rispettivi allenatori maggiormente preoccupati di non consentire all’avversario di fare il proprio gioco piuttosto che di sviluppare il proprio. Tuttavia la Cremonese giocando davanti ai propri sostenitori dovrebbe avere maggior propensione all’azione offensiva per cui gli ospiti potrebbero trovare degli spazi in contropiede, magari nella seconda frazione di gioco.

LE QUOTE DI CREMONESE FROSINONE:

Secondo quanto proposto dalle principali agenzie di scommessa, con particolare riferimento alla Snai, Cremonese Frosinone si presenta come un match piuttosto equilibrato. In effetti le quote rimarcano una piccola tendenza verso la formazione di casa, la cui vittoria viene attualmente quotata a 2,55 contro il 2,95 del pareggio mentre si sale ad una quota pari a 3,00 in caso di vittoria della formazione laziale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA