DIRETTA CREMONESE GENOA PRIMAVERA: GRIGIOROSSI PER RILANCIARSI!

Con la diretta Cremonese Genoa Primavera torniamo a parlare del campionato Primavera 1 2024-2025, che riapre i battenti dopo la sosta per le nazionali, osservata anche da questa categoria: si gioca alle ore 15:00 di domenica 15 settembre e si tratta di una partita importante per la Cremonese che, arrivata per la prima volta nella massima serie Under 19, ha iniziato alla grande vincendo sul campo dell’Atalanta ma poi ha perso due volte, prima della pausa è caduta contro l’Inter e dunque ha bisogno di riscatto immediato per evitare che una classifica già mediocre diventi improvvisamente complicata.

Il Genoa al contrario ha già dato prova di poter raggiungere i playoff: certo dovrà mostrare la giusta dose di continuità ma per ora non si può lamentare, ha 6 punti e nel suo ultimo impegno ha battuto il Milan che aveva vinto le prime due partite del campionato. Il pronostico pende dalla parte del Grifone ma è una cosa che valuteremo insieme sul campo; aspettando che la diretta Cremonese Genoa Primavera prenda il via proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali di questa intrigante partita, leggendo innanzitutto le sue probabili formazioni.

CREMONESE GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cremonese Genoa Primavera sarà garantita come sempre da Sportitalia, ormai da qualche anno la grande casa del campionato Primavera 1: vista la concomitanza con un altro match della quarta giornata, bisognerà valutare se questa partita sarà trasmessa sul canale 60 del vostro telecomando o se invece la messa in onda sarà prevista soltanto in diretta streaming video, in questo caso vi dovrete rivolgere al sito www.sportitalia.com, alla sua relativa applicazione oppure al canale SI Solo Calcio che è disponibile solo in mobilità da qualche tempo.

DIRETTA CREMONESE GENOA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Cremonese Genoa Primavera Elia Pavesi, tecnico dei grigiorossi, dovrebbe puntare ancora sul 3-4-1-2: in porta va Malovec, davanti a lui una difesa che viene composta da Zilio, Duca e Prendi e che diventerà a cinque con il lavoro di contenimento che sarà fornito dagli esterni, che dovrebbero essere Triacca a destra e Gashi a sinistra. In mezzo al campo il capitano Lordkipanidze dovrebbe essere affiancato da Lottici Tessadri; Nagrudnyi e Roache si giocano il posto sulla trequarti, mentre a formare il tandem offensivo dovrebbero essere Nouroudine Faye e Gabbiani, con Ragnoli Galli come alternativa.

Il Genoa di Jacopo Sbravati si dispone con il 3-5-2, dunque modulo simile: qui però giocano in tre in mediana con capitan Arboscello coadiuvato da Tommaso Fazio e Gianluca Rossi, difesa sempre a tre con Meconi, Arata e Ferroni davanti al portiere Consiglio, esterni di fascia che sono Venturino, già due gol in campionato, e Contarini. Nel reparto avanzato invece Sbravati potrebbe puntare a inserire Dorgu e Nuredini insieme; i due devono vincere la concorrenza di Marco Romano e Ghirardello che sono partiti titolari nella vittoria per 3-1 contro il Milan, dunque questo è un tema interessante nelle valutazioni della formazione del Grifone.