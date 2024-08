Genoa Milan Primavera (in campo sabato con fischio d’inizio alle ore 11.00) sarà il terzo impegno per le due compagini nel campionato Primavera 1. Il Milan si presenta all’appuntamento a punteggio pieno, dopo l’ottimo inizio con un poker rifilato all’Udinese in trasferta, nel primo impegno tra le mura amiche il Milan ha fatto il bis battendo con un secco 2-0 il Torino e restando tra le quattro squadre a quota 6 punti in classifica.

Non è riuscito a mantenere lo stesso passo il Genoa, che pure aveva iniziato con un gran tris alla Juventus il suo cammino in campionato, risultato che per forza di cose aveva regalato grande entusiasmo. È arrivata però alla seconda giornata una sconfitta altrettanto pesante per i giovani Grifoni, tre gol subiti in casa del Bologna e dunque sfida con i rossoneri che dovrà regalare una risposta decisa per i rossoblu in questo avvio di torneo.

DIRETTA GENOA MILAN PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Genoa Milan Primavera l’appuntamento è sempre quello consueto: anche per questa stagione Sportitalia mantiene i diritti in esclusiva per le dirette del campionato Primavera e questa sfida all’ora del brunch verrà trasmessa sui canali del digitale terrestre o in diretta streaming video sempre sul sito di Sportitalia.

GENOA MILAN PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni che scenderanno in campo nella diretta Genoa Milan Primavera. I Grifoni dovrebbero partire con un 4-3-1-2 con Consiglio tra i pali. una difesa a quattro schierata con Meconi, Arata, Barbini e Venturino. A centrocampo spazio a Rossi, Arboscello e Ahanor, Romano agirà da trequartista alle spalle del duo offensivo Ekhator-Ghirardello. Per il Milan il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1: Mastrantonio a difesa tra i pali, Bakoune e Magni sulle fasce nella difesa a quattro con Dutu e Parmiggiani centrali. Stalmach e Sala vertici bassi di centrocampo con Bonomi, Comotto e Scotti mentre la punta di riferimento sarà Ibrahimovic.

GENOA MILAN PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una scommessa sulla diretta Genoa Milan Primavera, rossoneri favoriti con una quota di 2.40 per la vittoria in trasferta, 3.30 la quota riferita all’eventuale pareggio mentre la vittoria dei liguri in casa viene offerta a una quota di 2.80.