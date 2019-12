Diretta Cremonese Juve Stabia/ Streaming video DAZN: ossigeno cercasi (Serie B)

Cremonese Juve Stabia viene diretta dal signor Robilotta ed è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2019-2020, con fischio d’inizio alle ore 15.00 presso lo stadio comunale Giovanni Zini di Cremona. Una sfida alla quale giungono indubbiamente più riposati i padroni di casa, che nell’ultimo turno non sono scesi in campo per effetto del rinvio a data da destinarsi della gara contro lo Spezia a causa dell’allerta maltempo di venerdì 20 dicembre sulla regione Liguria. I grigiorossi sono attualmente quattordicesimi in classifica, in coabitazione proprio con Spezia e Juve Stabia e nell’ultimo incontro disputato hanno sconfitto di fronte al pubblico amico il Perugia con il punteggio di 2-1. Stessi punti, come detto, per la Juve Stabia, che recentemente pare aver invertito la rotta, espugnando il Marcantonio Bentegodi di Verona (2-3 al Chievo) e sconfiggendo in Campania il Venezia, con annesso sorpasso in graduatoria. Deficitari entrambi i reparti offensivi: sono appena 12 le reti messe a referto dalla Cremonese in 16 match, mentre i gialloblù hanno esultato 19 volte contro i 17 avversari incontrati fino a questo punto della stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA CREMONESE JUVE STABIA

Per seguire in diretta tv Cremonese Juve Stabia giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da DAZN, come del resto accade di consueto per le gare di Serie B. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sulla propria smart tv o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE JUVE STABIA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Cremonese Juve Stabia, un confronto che vede sfidarsi due rivali dirette per la permanenza nella serie cadetta, dal momento che l’attuale situazione di classifica registra un’andatura quasi a braccetto nelle posizioni finali della colonna di destra, quella da sempre meno ambita. Partendo dalla Cremonese, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 3-4-2-1, con l’ex Cagliari Agazzi in porta e il terzetto Bianchetti-Claiton-Caracciolo schierato a presidio dell’area di rigore. Gustafson e Valzania costituiranno la coppia di centrocampisti centrali, mentre larghi sulle corsie esterne agiranno Zortea e Migliore. Il tridente offensivo, infine, beneficerà dell’apporto di Piccolo e Palombi alle spalle del bomber Ceravolo. La Juve Stabia, dal canto suo, scenderà in campo con il 4-3-3, con l’estremo difensore Russo fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Vitiello, Fazio, Troest e Ricci. A fare da filtro in mediana saranno Addae (playmaker), Buchel (interno di destra) e Mallamo (interno di sinistra), ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al trio d’attacco, composto da Bifulco, Boateng e Forte.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole alla Cremonese, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,80, mentre il segno 2, che rappresenta l’opzione più remunerativa, a 5,00. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, invece, paga 3,15 volte l’importo scommesso. Previste poche marcature, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 1,55 e 2,30.



