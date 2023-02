Diretta/ Cremonese Lecce, video streaming tv: sfida cruciale (Serie A)

DIRETTA CREMONESE LECCE: RISULTTAO INCERTO!

Cremonese Lecce, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Una gara cruciale tra due squadre che non trovano la vittoria da troppo tempo, in particolare i padroni di casa.

La Cremonese è ultima in classifica con 8 punti, frutto di otto pareggi e dodici sconfitte. La formazione di Davide Ballardini arriva a questo appuntamento dalla sconfitta per 1-2 contro l’Inter. Il Lecce, invece, è quindicesimo con 20 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Due ko di fila per i giallorossi: 2-0 contro il Verona e 1-2 contro la Salernitana.

CREMONESE LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Lecce non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Cremonese Lecce sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCE

Qualche nodo da sciogliere per Ballardini e Baroni, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cremonese Lecce. Partiamo dai padroni di casa, privi degli infortunati Acella, Qaugliata e Lochoshvili. Grigiorossi in campo con il 3-5-2: Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Castagnetti, Meitè, Pickel, Valeri, Okereke, Dessers. Passiamo adesso ai salentini, confermatissimo il 4-3-3: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella, Blin, Hjulmand, Maleh, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Cremonese Lecce al via tra pochi minuti. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Cremonese è a 2,65, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Lecce paga 2,80. L’Under 2,5 è dato a 1,57, mentre l’Over 2,5 paga 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,82.

