Diretta Lecce Salernitana/ Streaming video tv: per prendersi la salvezza! (Serie A)

DIRETTA LECCE SALERNITANA: PER METTERSI AL SICURO!

Lecce Salernitana, che sarà in diretta dal Via del Mare alle ore 20:45 di venerdì 27 gennaio, si gioca per la 20^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Inizia il girone di ritorno anche per queste due squadre, che affrontano questa partita con l’intenzione di mettersi al sicuro in chiave salvezza: il Lecce ha visto spezzata la serie positiva con la sconfitta di Verona, uno 0-2 che però non cancella quanto di buono fatto dai salentini che infatti hanno chiuso l’andata a +8 sugli scaligeri, anche se chiaramente vincere al Bentegodi – o non perdere – avrebbe significato fare un passo avanti forse decisivo verso lo striscione del traguardo.

CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Janitzek e Kabadayi dal Bayern, niente da fare col Brescia

La Salernitana dopo la goleada subita a Bergamo aveva esonerato Davide Nicola che poi, lo ha raccontato lui stesso, è riuscito a convincere il presidente Iervolino a rivedere la decisione; pochi giorni dopo è arrivato il ko interno contro il Napoli che ovviamente ci sta tutto, ma i granata adesso hanno solo 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e rischiano davvero di farsi riassorbire nella lotta. Servirà un risultato positivo nella diretta di Lecce Salernitana; vedremo chi riuscirà a prenderlo, nel frattempo noi possiamo fare le nostre solite valutazioni circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Salernitana Napoli (risultato finale 0-2): la capolista vince il derby

DIRETTA LECCE SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Salernitana non sarà una di quelle che per questa 20^ giornata di Serie A saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia va ricordato che tutti match del massimo campionato di calcio vengono forniti da DAZN, che ha acquisito i diritti per la messa in onda integrale del torneo. Di conseguenza gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alle immagini della sfida Lecce Salernitana in diretta streaming video – vale a dire utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Verona Lecce (risultato finale 2-0): decidono Depaoli e Lazovic

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SALERNITANA

Qualche problema per Marco Baroni nel mettere insieme il 4-3-3 per la diretta Lecce Salernitana: potrebbe mancare i due esterni Gendrey e Gallo che proveranno a stringere i denti, da valutare anche Umtiti che eventualmente sarebbe rimpiazzato da Tuia, come centrale al fianco di Baschirotto e davanti a Wladimiro Falcone. Centrocampo con Blin e Juan Gonzalez favoriti su Maleh e Askildsen per accompagnare la regia del solito Hjulmand; nel tridente offensivo si potrebbe rivedere Banda perché Federico Di Francesco non è al meglio, Lorenzo Colombo è favorito su Ceesay per il ruolo di centravanti e non è in discussione la maglia di Strefezza a destra.

Nella Salernitana gli infortunati non mancano: Nicola pensa al solito 3-5-2 ma ha perso anche Gyomber, quindi difesa incerottata davanti a Ochoa con Lovato che tornerà titolare per affiancare Daniliuc e Pirola. Sulle due corsie laterali, partendo dalla linea di centrocampo, ecco Candreva e Domagoj Bradaric; in mezzo il playmaker dovrebbe essere Nicolussi Caviglia, a giostrare in qualità di mezzali dovrebbero essere confermati sia Lassana Coulibaly che Vilhena. Pochi dubbi anche sul reparto avanzato: scalpitano Federico Bonazzoli e Botheim, ma i favoriti restano naturalmente il cannoniere Boulaye Dia e Piatek.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Lecce Salernitana, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA