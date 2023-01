Diretta/ Cremonese Monza streaming video tv: derby lombardo! (Serie A)

DIRETTA CREMONESE MONZA: BIANCOROSSI IN TRASFERTA

La diretta di Cremonese Monza, sfida in programma sabato 14 gennaio alle ore 15:00, vede due squadre impegnate nella lotta salvezza ma con situazioni ben diverse. I padroni di casa sono infatti con l’acqua alla gola, all’ultimo posto in classifica con sette punti in diciassette gare. Più tranquillo il Monza con ben undici punti in più e distante nove punti dal Verona terzultimo. Una prima stagione in A per i biancorossi che sembra andare per il verso giusto e i recenti pareggi con avversari illustri come Fiorentina e Inter hanno testimoniato anche un inizio di 2023 molto positivo. Arriva invece da tre sconfitte consecutive a cavallo tra il 2022 e il 2023 la Cremonese: chiuso l’anno con il 3-1 inflitto dall’Udinese, la squadra di Alvini ha ripreso come aveva concluso ovvero perdendo sia con la Juventus di misura all’ultimo minuto sia nello scontro salvezza più recente contro l’Hellas Verona.

Disperato bisogno di punti per la squadra di casa che non ha ancora vinto nemmeno una partita fin qui, a testimonianza della grande fatica fatta fin qui dalla neopromossa. In questo derby regionale tutto lombardo parte sicuramente con i favori del pronostico il Monza, capace di mantenere fin qui una media di poco superiore al punto conquistato per partita giocata, score che come detto fa dormire per ora sogni tranquilli alla squadra di Palladino.

CREMONESE MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Cremonese Monza sarà disponibile solamente su DAZN, emittente che offre la visione di tutte le gare di Serie A per la stagione corrente. Il match sarà visibile tramite abbonamento mensile o annuale, con la possibilità di vederlo in tv attraverso la funzione Zona DAZN, acquistando il servizio sul sito di Sky e collegandosi sul canale di riferimento.

La diretta streaming video di Cremonese Monza, sempre offerta da DAZN, sarà trasmessa su qualsiasi dispositivo come computer, smartphone, tablet o console di gioco. L’incontro verrà commentato Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

CREMONESE MONZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Monza fanno pensare ad un 4-3-2-1 per gli uomini di Alvini con alcuni cambiamenti rispetto alla sconfitta esterna contro il Verona dovuti anche ad un modulo differente. Carnesecchi in porta verrà scortato da Ghiglione, Bianchettim Ferrare e Valeri. A centrocampo spazio a Castagnetti, conferme per Pickel e il ritorno di Meité a chiudere il trio. A supporto dell’unica punta Dessers ci saranno Buonaiuto e Okereke, assenza a sorpresa nella sfida del Bentegodi.

Il Monza invece prosegue con il 3-4-2-1 visto contro l’Inter schierando Di Gregorio tra i pali, difesa a tre con Caldirola, reduce dal gol decisivo nel 2-2 con i nerazzurri, Marì e l’ex Torino Izzo in difesa. Sulla destra Birindelli mentre dal lato opposto Carlos Augusto con Machin e Pessina in cabina di regia. In avanti dovrebbero partire titolari Ciurria e Dany Mota con Caprari in vantaggio su Petagna per una maglia da titolare

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta del derby lombardo tra Cremonese Monza sono molte equilibrate. Leggermente favorito, per via dello stato di forma, il club biancorosso quotato da Snai a 2.55 contro i 2.80 della Cremonese. Pareggio a 3.30, quota più alta delle tre. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati tra le due squadre, è offerto a 2 mentre a 1.77 se le reti dell’incontro saranno tra zero e due. Il ritorno al gol di Dessers, a secco dal 16 ottobre 2022, viene quotato a 2.75. Risucirà a replicare quanto di buono fatto con l’Inter Ciurria? Il secondo gol consecutivo del trequartista del Monza vale cinque volte la posta in palio.

