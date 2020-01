Diretta Pisa Juve Stabia/ Streaming video DAZN: incrocio delicato (Serie B)

Pisa Juve Stabia, che sarà diretta dal signor Marini, si gioca sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa e sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I nerazzurri sono riusciti ad ottenere un importante pareggio in casa della capolista Benevento, fermando la serie positiva dei sanniti che durava da 7 vittorie consecutive. Da 4 partite di campionato però i toscani non riescono ad ottenere i 3 punti e ora proveranno a sfidare i campani che si sono confermati in crescita nell’ultimo turno, ottenendo una fondamentale vittoria interna di misura contro l’Empoli. 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 sfide in Serie B disputate dalle Vespe, 13 punti che hanno portato la Juve Stabia a +4 dalla zona play out e a un solo punto dalla zona play off, a +2 anche sul Pisa diretto avversario di turno. All’andata i toscani sono passati con un secco 0-2 a Castellammare di Stabia grazie alle reti di Gucher e Marconi. All’Arena Garibaldi le due squadre non si scontrano da quasi 10 anni, ultimo precedente il pari con il punteggio di 1-1 datato 19 settembre 2010.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Juve Stabia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PISA JUVE STABIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pisa Juve Stabia, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Pisa allenato da Luca D’Angelo sceglierà il 4-3-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gori; Birindelli, Ingrosso, Benedetti; Lisi; De Vitis, Gucher, Marin; Soddimo, Fabbro; Vido. Risponderà la Juve Stabia guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Calò, Buchel; Canotto, Forte, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Pisa Juve Stabia, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.10 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



