Diretta Entella Cremonese/ Streaming video DAZN: chance per i liguri (Serie B)

Entella Cremonese sarà diretta dal signor Di Martino, e si gioca sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari: sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. L’incredibile 4-4 riacciuffato in casa del Livorno ha permesso ai liguri di mantenere il quarto posto in classifica, a quota 30 punti a braccetto con il Cittadella e a -5 dal secondo posto occupato dal Pordenone. L’Entella ha prima rimontato 3 gol ai labronici per poi realizzare la quarta rete al 96′, dopo il 4-3 incassato già nel recupero. Una gran prova di volontà da confermare contro un Cremonese quartultima dopo lo 0-0 interno contro il Venezia. Il ritorno di Rastelli in panchina non ha risolto i problemi offensivi dei grigiorossi che restano il peggior attacco per distacco del campionato cadetto, con soli 13 gol realizzati in 19 partite disputate. Anche all’andata la Cremonese è rimasta a secco perdendo 0-1 in casa contro l’Entella in un match deciso da un gol di Schenetti. La Cremonese ha vinto a Chiavari solo in Coppa Italia, l’Entella in campionato non ha mai battuto i grigiorossi in casa a dispetto di 3 vittorie allo “Zini”.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Cremonese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CREMONESE

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Entella Cremonese, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Entella allenata da Roberto Boscaglia sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Contini; Sernicola, Chiosa, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, De Luca G. Risponderà la Cremonese guidata in panchina da Massimo Rastelli con un 3-4-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Ravaglia; Terranova, Caracciolo, Claiton, Zortea, Arini, Gustafson, Deli, Migliore, Palombi, Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Entella Cremonese, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.20 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



