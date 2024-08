DIRETTA CREMONESE ROMA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-4)

Cremonese Roma Primavera 3-4: il risultato finale descrive una magnifica diretta nella seconda giornata del Campionato Primavera 1. Se il primo tempo era stato bello ma a senso unico, con la Roma in vantaggio di tre gol, la ripresa ha visto la clamorosa rimonta della Cremonese fino al pareggio, tuttavia vanificata dal gol di Misitano che ha riportato in vantaggio gli ospiti. Sospiro di sollievo per la Roma Primavera, che sale a quota 6 punti in classifica, la Cremonese invece si ferma a 3 ma conferma di essere una bella realtà.

Incredibile quanto successo nel secondo tempo della diretta Cremonese Roma Primavera. Al 51’ minuto i lombardi accorciano con il gol di Prendi su assist di Gabbiani; passano appena tre minuto e un fallo di mano di Golic causa il rigore che Gabbiani trasforma per portare la Cremonese a una sola lunghezza dalla Roma. Al 60’ ecco il pareggio, con la doppietta personale di Gabbiani con un tiro di destro. Cremonese straordinaria, ma che commette l’errore di permettere alla Roma di tornare in vantaggio due minuti dopo, con Misitano su assist di Tumminelli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Cremonese Roma Primavera 0-3: primo tempo a forti tinte giallorosse nella diretta della partita valida per la seconda giornata del Campionato Primavera 1, che vede sicuramente adesso super favoriti per la vittoria gli ospiti, dall’alto del loro blasone ma soprattutto della superiorità tecnica dimostrata nei confronti della Cremonese nei primi 45 minuti di gioco. Ai grigiorossi nella ripresa il compito di provare almeno a riaprire la partita, ma non sarà facile.

La diretta Cremonese Roma Primavera ha fin da subito indicato una chiara superiorità da parte dei giallorossi. Al 18’ minuto ecco il gol del vantaggio ad opera di Graziani, al termine di un’azione corale pregevole ma anche un pizzico fortunata, dal momento che il tocco decisivo è di ginocchio. Al 26’ invece lo stesso Graziani diventa l’uomo assist per il tiro vincente di Mannini, che firma il secondo gol della Roma. Al 35’ ecco il tris su calcio di rigore concesso per fallo su Coletta di Gashi e trasformato da Graziani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONESE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cremonese Roma Primavera viene come sempre affidata a Sportitalia: ricordiamo che la grande casa del campionato Primavera 1 rimane questa emittente accessibile in chiaro, in televisione con il suo canale al numero 60 del digitale terrestre ma anche con le alternative che sono fornite dalla mobilità. Sportitalia infatti è anche in diretta streaming video: in questo caso vi potrete rivolgere al sito ufficiale (sportitalia.com) e in aggiunta alla relativa applicazione così come al canale Sportitalia Solo Calcio, modalità diverse per avere accesso a tutte le partite del torneo, compresa dunque la diretta Cremonese Roma Primavera.

SI COMINCIA!

È davvero tutto pronto per la diretta Cremonese Roma Primavera: si tratta di una partita che non ha precedenti ufficiali, del resto se i giallorossi hanno scritto la storia del campionato Under 19, lo stesso non si può dire di una Cremonese che per la prima volta si affaccia a questi contesti, ma come già visto ha aperto alla grande la sua nuova avventura e dunque ha tutte le possibilità per replicare. Nuovo allenatore per la Roma con Gianluca Falsini che ha preso il posto di Federico Guidi; Elia Pavesi invece guida i giovani grigiorossi per la quinta stagione e dunque il progetto della società sembra essere solido.

Possiamo anche dire che i due giocatori più preziosi nelle rose, secondo il sito specializzato Transfermarkt, sono stranieri: il georgiano Dachi Lordkipanidze per la Cremonese, il greco Dimitrios Keramitsis, difensore centrale già protagonista nella passata stagione, per quanto riguarda la Roma. Dopo aver fornito questi dati possiamo realmente scoprire cosa succederà sul terreno di gioco per questa intrigante partita della seconda giornata: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano le squadre in campo, perché la diretta Cremonese Roma finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

UNA SFIDA INEDITA!

Siamo pronti alla diretta Cremonese Roma Primavera, partita che si gioca alle ore 16:30 di sabato 24 agosto: nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025 ci sarà grande attesa per i giovani grigiorossi, che da neopromossi hanno subito fatto un grande colpo vincendo sul campo dell’Atalanta, e in questo modo lasciando intendere di potersi salvare, anche se naturalmente la strada sarà parecchio lunga e adesso contro i giallorossi potranno già arrivare delle conferme importanti.

La Roma Primavera naturalmente parte con l’idea di vincere lo scudetto: sfuggito nelle ultime stagioni, resta comunque un obiettivo chiaro e concreto e la squadra non ha steccato all’esordio, rifilando quattro gol al Cagliari. Adesso sarà interessante vedere cosa succederà nella prima trasferta per i capitolini, noi aspettiamo che la diretta Cremonese Roma Primavera prenda il via e nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA PRIMAVERA

Nella diretta Cremonese Roma Primavera andiamo subito a vedere che Elia Pavesi schiera i grigiorossi con il 3-4-1-2, e dovrebbe confermare gli undici dello scorso sabato: in porta va Tommasi, davanti a lui una linea difensiva composta da Zilio, Duca e Prendi con un centrocampo nel quale Triacca e Gashi sono gli esterni che spingono, in mezzo invece avremo il lavoro di Lordkipanidze e Lottici Tessadri. A staccarsi per fare il trequartista è Nagrudnyi; davanti a lui il tandem offensivo, con Gabbiani in compagnia di Nouroudine Faye.

Conferme anche per Gianluca Falsini, nuovo allenatore della Roma: un albero di Natale con Seck e Golic che proteggono il portiere De Marzi, Marchetti e Cama da terzini, da valutare Leandro Paredes che ha giocato con la Primavera e potrebbe lasciare il posto a Levak o Alessandro Romano, confermando Mannini e Coletta – quest’ultimo autore di una tripletta all’esordio. Marazzotti e Graziani giocano tra le linee, come prima punta Falsini dovrebbe invece affidarsi a Misitano che però resta in ballottaggio con Mlakar.