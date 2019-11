Diretta Cremonese Salernitana/ Streaming video DAZN: grigiorossi favoriti (Serie B)

Cremonese Salernitana, che sarà diretta dal signor Livio Marinelli e si gioca domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Grigiorossi ancora alle prese con un momento molto difficile nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo di Marco Baroni in panchina. La Cremonese è reduce da due sconfitte consecutive subite contro Benevento e Cosenza, entrambe in trasferta, e si trova ora in zona play out. I grigiorossi tornano ora tra le mura amiche dello stadio “Zini” affrontando una Salernitana che nell’ultimo impegno interno contro l’Entella è riuscita invece a ritrovare la vittoria, rilanciandosi in zona play off. I granata hanno sprecato molto in casa perdendo di fatto 4 punti con gol subiti allo scadere contro Frosinone e Perugia, ma in trasferta sono reduci da due sconfitte consecutive subite contro Venezia e Pisa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Salernitana, domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SALERNITANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cremonese Salernitana, domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Zini di Cremona, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. La Cremonese allenata da Marco Baroni schiererà un 3-5-2: Agazzi, Ravanello, Claiton, Bianchetti, Mogos, Deli, Arini, Piccolo, Migliore, Ciofani, Ceravolo. 3-5-2 anche per la Salernitana guidata in panchina da Gian Piero Ventura: Micai; Jaroszynski; Billong; Karo, Lopez, Akpa Apro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Cremonese Salernitana la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.00, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.10 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 4.20. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.15 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



