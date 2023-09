DIRETTA/ Cremonese Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 3 settembre 2023)

DIRETTA CREMONESE SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Cremonese Sampdoria rappresenta una sfida dal retrogusto di Serie A. Entrambe le formazioni, attualmente in Serie B, hanno avuto numerosi precedenti testa a testa, ma tutti nella massima serie italiana. La rivalità sportiva tra le due squadre affonda le sue radici nella stagione ’89-90; Il primo incrocio culminò con un pareggio, ma al ritorno i blucerchiati si imposero in trasferta con un sonoro 0-3.

Tornando al passato recente, Sampdoria e Cremonese si sono affrontate anche la scorsa stagione e proprio in Serie A, prima di retrocedere entrambe al termine del campionato. All’andata i blucerchiati strapparono i tre punti con una vittoria di misura in trasferta; medesima sorte ma in favore della Cremonese nel match di ritorno con uno spettacolare 2-3. Osservando la totalità delle sfide, le due squadre sembrano partire alla pari per il prossimo confronto di Serie B. (Agg. Valerio Beck)

CREMONESE SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cremonese Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cremonese Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CREMONESE SAMPDORIA: SFIDA TRA DUE ATTARDATE!

Cremonese Sampdoria, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. La Cremonese arriva a questa partita con grande fiducia, avendo ottenuto la prima vittoria della stagione mercoledì scorso contro la Ternana, con un punteggio di 1-0. Dopo un primo tempo senza gol, l’espulsione di Ravanelli al 62′ sembrava complicare la situazione per la Cremonese. Tuttavia, il primo gol di Massimo Coda con la maglia della squadra al 65′ ha garantito la vittoria e ha portato la squadra di Davide Ballardini a 4 punti in classifica.

Dall’altra parte, la Sampdoria ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva in casa, dopo quella contro il Pisa, perdendo di nuovo al Ferraris contro il Venezia. Nonostante il gol di Pedrola al 47′ che aveva temporaneamente portato la Sampdoria in vantaggio per 1-0, tutto è cambiato nell’ultimo quarto d’ora. Prima Gytkjaer ha pareggiato il punteggio 1-1 al 76′, poi Tessmann ha segnato su punizione all’89’, approfittando di un errore di posizionamento di Stankovic. Quindi, partendo con -2 punti a causa delle penalizzazioni, la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo ha attualmente solo 1 punto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Castagnetti, Bertolacci; Afena-Gyan, Vazquez, Buonaiuto. Risponderà la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Stojanovic, Ferrari, Gonzalez, Giordano; Askildsen, Vieira, Verre; Depaoli, Borini, Pedrola.

CREMONESE SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Sampdoria, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l'eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











