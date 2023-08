DIRETTA TERNANA CREMONESE/ Video streaming tv: meglio i grigiorossi nei precedenti (Serie B, 30 agosto 2023)

DIRETTA TERNANA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Piuttosto ricca è la storia che ci accompagnerà verso la diretta di Ternana Cremonese, i cui ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati infatti fra il 1999 e il 2022. I numeri complessivi ci parlano di una chiara superiorità da parte della Cremonese, che ha collezionato cinque vittorie a fronte di tre pareggi e appende successi per la Ternana. Inoltre, i grigiorossi lombardi hanno vinto le ultime tre partite giocate e quindi hanno una eccellente striscia aperta, formata dalle due sfide del campionato di Serie B 2021-2022, vinte per 2-0 all’andata in casa e per 1-2 al ritorno in Umbria.

Infine abbiamo la partita del primo turno della Coppa Italia 2022-2023, giocata lunedì 8 agosto 2022 in Lombardia e terminata con un divertente 3-2 in favore dei padroni di casa della Cremonese. L’ultima vittoria della Ternana è invece un 2-1 casalingo in data sabato 3 marzo 2018, infine l’ultimo pareggio risale a domenica 8 ottobre 2017 (cioè all’andata di quello stesso campionato) e fu un divertentissimo 3-3 a Cremona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TERNANA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Cremonese, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TERNANA CREMONESE: SFIDA GIÀ DELICATA!

Ternana Cremonese, in diretta dallo stadio Liberati alle ore 20:30 di mercoledì 30 agosto, si gioca per la terza giornata nel campionato di Serie B 2023-2024: turno infrasettimanale e incrocio già molto delicato tra due squadre in difficoltà. La Ternana, il cui primo obiettivo rimane la salvezza, ha iniziato con due sconfitte: prima è stata battuta in casa dalla Sampdoria, poi ha perso contro il Catanzaro. Una squadra che ha pagato il calendario complesso in avvio, ma che certamente ha bisogno di sistemare qualcosa per poter realmente competere con le rivali dirette.

Così anche la Cremonese, che spera nella promozione ma al momento ha un punto e zero gol segnati: ancora peggio il fatto che entrambe le partite dei grigiorossi siano state giocate in casa, contro il Catanzaro e il Bari. Come andranno le cose nella diretta di Ternana Cremonese? È quello che scopriremo presto, ma prima ci dobbiamo dare del tempo per ipotizzare come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni della partita del Liberati.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CREMONESE

Nella diretta Ternana Cremonese Cristiano Lucarelli è intenzionato a rivedere il suo 3-5-2: Iannarilli sarà sempre il portiere e davanti a lui agiranno Celli, Sorensen e Valerio Mantovani ma sugli esterni di centrocampo potrebbero agire questa sera Casasola e Favasuli, con una zona mediana nella quale si candidano Paghera, Proietti e Marginean che se la vedono con Luperini, Pyyhtia e Labojko. Spazio poi al tandem offensivo, qui da valutare: Distefano e Favilli scalpitano, e sono in ballottaggio con Raimondo e Falletti partiti titolari domenica sera.

Nel 4-2-3-1 di Davide Ballardini ci provano Sernicola e Locoshvili in difesa (potrebbero essere confermati Bianchetti e Quagliata oltre al portiere Mouhamadou Sarr), poi a centrocampo Castagnetti e Pickel dovrebbero tornare a tutti gli effetti titolari anche se la concorrenza di Milanese e Collocolo rimane forte. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Afena-Gyan, Sekulov, Gondo e Daniel Ciofani sono ottime alternative: qui da vedere se Zanimacchia, Bertolacci, Buonaiuto e Franco Vazquez – come finto centravanti – saranno confermati in blocco, ma appare francamente difficile.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Ternana Cremonese possiamo anche indicare quali siano le quote che l'agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra rossoverde vi farebbe guadagnare 3,25 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio vale 3,20 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione grigiorossa, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 2,30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











