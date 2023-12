DIRETTA/ Cremonese Venezia video streaming tv: tanti segni X nei precedenti (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA CREMONESE VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cremonese Venezia sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo tutte le partite giocate tra queste due squadre. Gli scontri totali risultano essere 58 con una maggiore propensione verso il pareggio. Ben 23 sono i risultati di pareggio contro le 20 vittoria della formazione lombarda e le 15 per il Venezia. I gol realizzati dal Venezia risultano essere 68 mentre quelli del grigio rossi 73. La prima volta credo essere affrontate stato addirittura il 30 settembre 1928 quando in un pomeriggio alle ore 15:00 la Cremonese ebbe la meglio con il risultato di 2-1.

Diretta/ Pisa Cremonese (risultato finale 0-0): nessun gol (Serie B, 2 dicembre 2023)

Le due formazioni anche tra gli anni 30 e 50 con l’ultima sfida il 17 giugno 1951. Si ritorna in campo il 5 dicembre 1971 con un pareggio a reti bianche. Tra il 1980 e il 1990 solamente sei partita prima di tornare negli anni 2000. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 12 maggio 2018 terminata con un successo della Cremonese con il risultato pesante di 5-1. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere qua del 9 febbraio 2021. Vittoria Venezia con il risultato di 3-1 con le reti firmate da Bianchetti, Forte e Johnsen. (Marco Genduso)

Diretta/ Venezia Ascoli (risultato finale 3-1): la chiude Gytkjaer (Serie B, 2 dicembre 2023)

CREMONESE VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cremonese Venezia sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cremonese Venezia sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

TANTA ATTESA

La diretta Cremonese Venezia, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00, racconta della 16esima giornata di Serie B. I lombardi hanno recentemente interrotto la striscia di cinque vittorie di fila in tutte le competizioni, ma sono comunque riusciti a tenersi lontano dalla sconfitta. L’ultimo turno di campionato ha infatti riservato un pareggio per la Cremonese, quello per 0-0 sul campo del Pisa, risultato arrivato dopo cinque successi di fila tra cui il 2-1 ai supplementari contro il Cittadella, vittoria che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale contro la Roma.

Video/ Cremonese Lecco (1-0) gol e highlights: decide Castagnetti nel primo tempo (Serie B, 25 novembre 2023)

Il Venezia è lanciatissimo verso la missione di mantenere il primato, attualmente condiviso con il Parma, conquistato anche grazie ai cinque successi messi a referto nel periodo tra fine ottobre e inizio dicembre, partendo dal 2-1 col Pisa e arrivando fino al 3-1 all’Ascoli senza dimenticare i successi con Ternana, Catanzaro e Bari. Al momento, la Cremonese è distante ben 7 punti dai veneti.

CREMONESE VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Venezia vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Jungdal, terzetto arretrato con Antov, Ravanelli e Bianchetiti. Agiranno da esterni Sernicola e Zanimacchia mentre al centro ci saranno Pickel, Castagnetti e Abrego. In attacco Vazquez-Coda.

Il Venezia risponde col 4-3-3 con Oliveira tra i pali. La difesa sarà composta da Candela, Altare, Zampano e Sverko. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Pierini, Tessman e Busio per chiudere il reparto. Tridente offensivo Ellertsson, Gytkjaer e Johnsen.

CREMONESE VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Venezia danno per favorita la squadra di casa a 1.85. Secondo bet365, la X fissa del pareggio è offerta a 3.60 mentre il 2 a 4.20.

L’Over 2.5 relativo al segnare almeno tre gol è quotato 1.88, poco meno dell’Under a 1.98. Chiudiamo il capitolo scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA