Video/ Spagna Croazia (3-0) gol e highlights: Morata lancia i suoi! (EURO 2024, 15 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAGNA CROAZIA: LA SINTESI

All’Olympiastadion di Berlino la Spagna vince nettamente per 3 a 0 contro la Croazia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli spagnoli cercano di proporsi pericolosamente in attacco sin dagli istanti iniziali del match con un tiro del capitano Morata bloccato da Livakovic al 7′ ma le emozioni scarseggiano, con le due compagini un po’ restie nello scoprirsi. I croati offrono quindi segnali di vita intorno al 22′ con un colpo di testa largo di Budimir sebbene le Furie Rosse sblocchino il punteggio poi al 29′ con il gol firmato dall’ex juventino Alvaro Morata, bravo a capitalizzare l’assist in profondità fornitogli da Fabian Ruiz.

Formazioni Slovenia Danimarca/ Quote: spazio per Lovric e Eriksen? (Europei 2024, 16 giugno)

Dall’altra parte Kovacic va alla conclusione alla mezz’ora anche se proprio l’ex napoletano Ruiz mette a segno la rete del raddoppio immediato già al 32′ con l’aiuto di Pedri. Gli Scaccati provano a risollevarsi fallendo una doppia occasione al 33′ con Brozovic e Majer oltre all’opportunità non concretizzata da Gvardiol al 41′ e si disperano invece nel recupero al 45’+2′ per colpa della rete del tris siglata da Carvajal, il cui inserimento viene premiato dal lancio dalla destra di Yamal.

Formazioni Serbia Inghilterra/ Quote: modulo da definire per entrambe (Europei 2024, 16 giugno)

Nel secondo tempo il ritmo rimane abbastanza sostenuto con Gvardiol che non appare brillante in attacco neanche al 51′ e tra gli spagnoli è invece Yamal ad andare vicinissimo all’eventuale poker, evitato solo dalla parata di Livakovic che vede i suoi compagni Stanisic e Kramaric sbagliare una doppia opportunità al 55′. Nel finale un lampo improvviso porta al calcio di rigore concesso alla Croazia per fallo di Rodri su Petkovic che, tuttavia, dal dischetto non coglie di sorpresa l’attento Unai Simon il quale respinge sull’accorrente Perisic che serve allo stesso Petkovic l’assist per il gol annullato all’81’ su segnalazione del VAR a causa della posizione irregolare dell’ex interista al momento della battuta del penalty, essendo infatti entrato in area in maniera prematura.

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite di oggi (domenica 16 giugno)

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire Rodri al 78′ tra le file degli spagnoli. La vittoria conquistata in questa prima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio 2024 assegna tre punti alla Spagna permettendole di raggiungere appunto quota 3 nella classifica del gruppo B, lo stesso dell’Italia, mentre la Croazia rimane ferma a zero punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAGNA CROAZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA