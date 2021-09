Diretta Croazia Italia donne/ Streaming video Rai 2: secondo impegno per le azzurre

DIRETTA CROAZIA ITALIA DONNE: SECONDO IMPEGNO PER LE AZZURRE

Croazia Italia donne, che sarà diretta dalla spagnola Marta Huerta De Aza, si gioca alle ore 17:30 di martedì 21 settembre presso il Branko Cavlovic-Cavlek: siamo a Karlovac, per la seconda sfida nel gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali femminili 2023. Le azzurre hanno aperto molto bene il loro cammino verso la fase finale, rifilando un 3-0 alla Moldavia; naturalmente c’erano pochi dubbi circa i 3 punti all’esordio, ma in ogni caso le ragazze di Milena Bertolini hanno fatto il loro dovere e ora affrontano la prima trasferta, contro una Croazia che alla prima partita del gruppo G hanno invece perso, 2-0 contro la più quotata Romania.

Vincere anche oggi significherebbe chiudere la prima finestra di qualificazioni a punteggio pieno; della crescita delle nostre ragazze abbiamo parlato a lungo, ma ora puntiamo chiaramente sul bersaglio grosso per continuare a maturare e raggiungere sempre più l’élite del calcio mondiale. Aspettando che la diretta di Croazia Italia donne prenda il via, proviamo quindi a valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CROAZIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Italia donne sarà disponibile su Rai Due e dunque, trattandosi di un appuntamento in chiaro, la visione della partita per le qualificazioni Mondiali sarà in chiaro per tutti al numero 502 del digitale terrestre. Come sempre gli appassionati potranno poi seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video: offerto dalla stessa emittente, non comporta costi aggiuntivi e sarà raggiungibile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ITALIA DONNE

Per Croazia Italia donne, il CT delle balcaniche Mate Prskalo potrebbe confermare il 5-3-2 visto a Mogosoaia: dunque in porta Doris Bacic, con tre centrali come Balog, Lubina e Kunstek mentre sulle corsie esterne Duicic e Bukac sarebbero più difensive che offensive. A centrocampo comanda Pezelj, ai lati della regista avremo Lojna e Jelencic in qualità di mezzali ad accompagnare idealmente le due giocatrici che agiranno nel tandem offensivo, e che ancora una volta dovrebbero essere Gilbo e Balic. Milena Bertolini potrebbe operare qualche cambio: in particolare Salvai e Boattin per Gama e Bartoli nella difesa che sarebbe completata da Giuliani (in porta), Bergamaschi e Linari, a centrocampo invece verosimilmente dovremmo rivedere Aurora Galli al posto di una tra Rosucci e Cernoia, con la conferma di Giugliano. Nel tridente offensivo si candida Benedetta Glionna, quindi una tra Bonansea, Girelli e Giacinti potrebbe in questo caso iniziare dalla panchina.



