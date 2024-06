Diretta Croazia Macedonia del Nord/ Streaming video tv: studiamo i nostri rivali (Amichevole 3 giugno 2024)

DIRETTA CROAZIA MACEDONIA DEL NORD: BIANCOROSSI DA “ESAMINARE”

Alle ore 19.00 di questa sera, lunedì 3 giugno 2024, sarà stuzzicante uno sguardo a quanto accadrà allo Stadion HNK Rijeka di Fiume per la diretta di Croazia Macedonia del Nord, che potremmo definire un derby della ex Jugoslavia (sfide mai banali da quelle parti), ma soprattutto sarà una partita amichevole verso Euro 2024. Questo in verità non vale per la Macedonia del Nord, che eliminò l’Italia verso i Mondiali 2022 ed era presente alla scorsa edizione degli Europei, ma stavolta non è riuscita a qualificarsi per la fase finale e quindi pensa già al futuro.

Di conseguenza i riflettori sono tutti puntati sulla Croazia che ci interessa da vicino perché farà parte dello stesso girone dell’Italia e quindi avversaria degli Azzurri nella prima parte degli Europei: se noi siamo i campioni in carica, è anche vero che negli ultimi due Mondiali i croati sono sempre stati eccellenti protagonisti mentre noi nemmeno eravamo presenti, quindi si annuncia già un ostacolo impegnativo ed è normale avere curiosità per le loro amichevoli di preparazione. Che cosa ci dirà quindi oggi la diretta di Croazia Macedonia del Nord?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE CROAZIA MACEDONIA DEL NORD

Ottime notizie per tutti gli appassionati di calcio internazionale o per chi semplicemente volesse vedere in azione una nostra prossima rivale: la diretta tv di Croazia Macedonia del Nord sarà garantita almeno agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Max con la telecronaca di Federico Zancan e in diretta streaming video su NOW TV.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA MACEDONIA DEL NORD

Quali spunti ci offrono le probabili formazioni per la diretta di Croazia Macedonia del Nord? Il c.t. croato Dalic dovrebbe puntare su un modulo 4-3-3 nel quale il terzetto formato da Brozovic, Modric e Kovacic è sempre fondamentale punto di riferimento, dal momento che per la Croazia il centrocampo è da anni il punto di forza. Il portiere titolare sarà invece Livakovic e davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro schierata con Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol da destra a sinistra; infine il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Majer, il centravanti Kramaric e Pjaca.

Il collega Milevski dovrebbe invece proporre la sua Macedonia del Nord con il modulo 3-4-1-2: davanti al portiere Dimitrievski infatti dovrebbe agire dal primo minuto una difesa a tre con Manev, Musliu e Serafimov; a centrocampo invece i titolari da destra a sinistra potrebbero essere Dimoski, Atanasov, Alimi e Alioski; con Elmas sulla trequarti passiamo infine al reparto offensivo della Macedonia del Nord, che dovrebbe prevedere poi i due attaccanti Ristovski e Miovski.

SCOPRIAMO ANCHE IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Ultima tappa della nostra presentazione della diretta di Croazia Macedonia del Nord, è come sempre il pronostico per il quale ci basiamo sulle quote secondo l’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i croati, infatti il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale già a quota 5,25 in caso di pareggio sul segno X, infine varrebbe ben 10 volte la posta in palio sul segno 2 l’ipotesi di una vittoria della Macedonia del Nord.

