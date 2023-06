Diretta Croazia Romania U21/ Streaming video tv: solo per l’onore (oggi 27 giugno 2023)

DIRETTA CROAZIA ROMANIA U21: CROATI FAVORITI!

Croazia Romania U21, diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro, si giocherà alle ore 20.45 italiane (le 21.45 locali) di questa sera, martedì 27 giugno, per la terza giornata del girone B degli Europei Under 21 2023, organizzati da Georgia e Romania. Si giocherà quindi presso lo stadio della Steaua a Bucarest, la capitale rumena, anche se formalmente sarà “padrona di casa” la Croazia. Dobbiamo però dire che la diretta di Croazia Romania U21 non metterà alcunché in palio, dal momento che entrambe le squadre hanno zero punti in classifica dopo le prime due giornate.

Nella prima giornata del torneo, infatti, la Croazia ha perso contro l’Ucraina e la Romania si è arresa alla Spagna; nella seconda giornata naturalmente si sono scambiate le avversarie ma entrambe hanno perso di nuovo, di conseguenza ecco che la partita dell’ultima giornata serve solo per l’onore, ma in realtà entrambe le Nazionali sono già eliminate con una giornata d’anticipo, dal momento che passano solamente le prime due di ogni gruppo. Senza tatticismi, speriamo almeno in una bella partita: che cosa ci dirà la diretta di Croazia Romania U21?

DIRETTA CROAZIA ROMANIA U21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Croazia Romania U21 non dovrebbe essere prevista in Italia e che di conseguenza, salvo variazioni di palinsesto, non avremo nemmeno una diretta streaming video di Croazia Romania U21, quindi il principale punto di riferimento per aggiornamenti in tempo real sulla partita sarà il sito ufficiale della Uefa, nella sezione riservata agli Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA ROMANIA U21

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Croazia Romania U21. Il c.t. Dragan Skocic potrebbe schierare i croati secondo il modulo 4-2-3-1 nel quale i possibili undici titolari potrebbero essere Kotarski in porta, protetto dai quattro difensori Sigur, Franjic, Perkovic e Krizmanic; ecco poi nel cuore della mediana la coppia formata da Prsir e Bulat; infine nel reparto offensivo della Croazia U21 ecco Frigan a destra, Baturina in posizione centrale e Sego come ala sinistra a sostegno del centravanti Beljo.

La risposta della Romania Under 21, allenata dal commissario tecnico Emil Sandoi, dovrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-2-3-1, nel quale i possibili undici titolari dovrebbero essere i seguenti: Tarnovanu in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Pantea, Dican, Racovitan e Ticu; ecco poi Screciu e Lixandru nel cuore del centrocampo rumeno; infine il reparto d’attacco potrebbe prevedere Munteanu trequartista centrale, le due ali Isfan a destra e Petrila a sinistra, infine il centravanti Markovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Croazia Romania U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. I croati (formalmente padroni di casa) partono favoriti, il segno 1 di conseguenza è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,45 sul segno X in caso di pareggio oppure a 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Romania Under 21 a vincere questa sera.

