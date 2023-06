RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Diretta gol: confronto con due anni fa, live score sabato 24 giugno

RISULTATI EUROPEI U21 2023: IL CONFRONTO

Lo abbiamo anticipato: i risultati degli Europei U21 2023 ci consegnano oggi tre delle quattro semifinaliste dell’ultima edizione. “Manca” la Germania campione, che giocherà domani; il Portogallo aveva raggiunto la finale eliminando l’Italia (purtroppo) con uno spettacolare 5-3 ai supplementari e poi la Spagna (1-0), nel suo girone era stato perfetto con tre vittorie, 6 gol realizzati e nessuno subito. La stessa Spagna aveva timbrato un 2-1 alla Croazia – dunque questa sera i giovani balcanici hanno la possibilità di riscattare quella sconfitta; nel girone 7 punti, pareggio a reti bianche contro di noi e vittorie su Slovenia e Repubblica Ceca, anche per questa nazionale nessuna rete incassata nel primo turno.

Infine l’Olanda, 5 punti nel gruppo A con gli 1-1 contro Romania e Germania, e il decisivo 6-1 all’Ungheria per arrivare prima in classifica per differenza reti; ai quarti il grande colpo contro la Francia, battuta 2-1, prima di cadere con lo stesso risultato contro la Germania, reincrociata. Questo accadeva due anni fa, oggi invece per i risultati degli Europei U21 2023 potrebbe succedere qualcosa di molto diverso… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA IL SECONDO TURNO!

I risultati degli Europei U21 2023 tornano a farci compagnia sabato 24 giugno: come avevamo già detto, tra un turno e l’altro nella fase a gironi c’è un giorno di pausa e dunque oggi saremo in campo con la seconda giornata dei gruppi A e B. Come di consueto, avremo tre partite alle ore 18:00 e si tratta di Georgia Belgio e Portogallo Olanda, per il gruppo A, e Romania Ucraina per il gruppo B. Sempre in questo secondo girone si gioca anche il posticipo, così possiamo chiamarlo, che sarà alle ore 20:45 ed è Spagna Croazia.

I risultati degli Europei U21 2023 sono importanti oggi, perché potrebbero già consegnarci le prime nazionali qualificate ai quarti di finale: la formula del torneo, che ricalca quella dell’edizione disputata due anni fa, prevede infatti che le prime due nelle classifiche di ciascun raggruppamento proseguano il loro cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Per gli accoppiamenti dovremo aspettare, così come attendiamo che questo sabato si giochi: intanto, possiamo fare una rapida valutazione di quelli che possono essere i temi principali legati alle quattro partite del giorno.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci sono delle partite ad accompagnarci nel sabato dedicato ai risultati degli Europei U21 2023. Certamente il big match è Portogallo Olanda: i lusitani sono arrivati in finale nell’ultima edizione del torneo, battuti poi dalla Germania, e sono in generale una nazionale che a livello giovanile sa fare molto bene. In campo oggi però troveremo anche due delle semifinaliste del 2021, vale a dire la stessa Olanda e la Spagna: per quanto riguarda la Roja, è innegabile che a livello di Under 21 sia stata la federazione che in epoca recente ha tirato il movimento, con tre titoli negli ultimi cinque Europei.

Spicca poi la presenza della Romania, che ha la possibilità di giocare in casa (nel gruppo B siamo infatti a Bucarest) e che la semifinale l’aveva raggiunta a sorpresa quattro anni fa: insomma, abbiamo tanta carne al fuoco per i risultati degli Europei U21 2023 e sarà molto interessante valutare anche cosa succederà in Georgia Belgio, dove si affrontano una nazionale in crescita, che avrebbe potuto schierare un certo Khvicha Kvaratskhelia, e una che con i giovani ha sempre lavorato benissimo ma scarseggia di grandi risultati quando si parla, appunto, di competizioni per nazionali.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SECONDA GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:00 Georgia Belgio

Ore 18:00 Portogallo Olanda

GRUPPO B

Ore 18:00 Romania Ucraina

Ore 20:45 Spagna Croazia











