Diretta Crotone Ascoli/ Streaming video Rai: anticipo di alta classifica (Serie B)

Crotone Ascoli, in diretta dallo stadio Ezio Scida stasera, venerdì 8 novembre 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Calabresi nel momento più delicato di questo avvio di stagione, dopo essersi portati in vetta si sono ritrovati staccati di 6 punti dal Benevento capolista a causa di due sconfitte consecutive. Crotone sconfitto sul campo del Chievo e poi in casa dal Perugia, salito al secondo posto staccando di una lunghezza proprio i rossoblu: gli uomini di Stroppa cercheranno riscossa contro un Ascoli reduce da due pareggi consecutivi e scivolato per il momento in settima posizione, dopo un 1-1 contro il Venezia funestato dal caso Ninkovic, polemico per non aver potuto battere il calcio di rigore del momentaneo vantaggio marchigiano.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Ascoli sarà trasmessa in diretta tv sia in chiaro per tutti gli appassionati sul digitale terrestre sul canale numero 57 di RaiSport, sia in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o con l’applicazione Rai Play. Tutti gli abbonati DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app DAZN la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ASCOLI

Andiamo adesso a scoprire quali saranno le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Crotone Ascoli, per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Modulo 3-5-2 per il Crotone allenato da Stroppa, che schiererà: Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Messias. Risponderà l’Ascoli di Paolo Zanetti con un 4-3-2-1: Leali; Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin; Gerbo, Troiano, Piccinocchi; Da Cruz; Scamacca, Ardemagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Crotone Ascoli la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.50, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.75 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 7.50. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.80 l’over 2.5 e quotato 2.00 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA