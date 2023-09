DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE/ Video streaming tv: appena due i precedenti (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE: I TESTA A TESTA

Andiamo a vedere cosa ci dicono i precedenti di Virtus Francavilla Crotone. Partita che si è disputata soltanto due volte, e ovviamente nella passata stagione grazie (o sarebbe meglio dire a causa) del doppio salto all’indietro degli squali, che in due anni sono passati dalla Serie A alla Serie C. Il Crotone ha vinto entrambe le partite, mostrando una superiorità che avrebbe potuto portare alla promozione diretta se non fosse stato per il dominante Catanzaro: a metà febbraio si era giocato alla Nuovarredo Arena, vittoria calabrese con i gol di Eugenio D’Ursi e Guido Gomez (rigore) con in mezzo il temporaneo pareggio segnato da Andrea Cisco.

Video/ Benevento Virtus Francavilla (1-0) gol e highlights: 3 agevoli per i campani (11 settembre 2023)

All’andata il Crotone si era imposto con un netto 3-0; Lamberto Zauli ha allenato gli squali nel match di ritorno, sarà invece una sfida inedita ai calabresi quella di Alberto Villa, che l’anno scorso ha condotto la Pergolettese ad una bellissima qualificazione ai playoff ma naturalmente era impegnato nel girone A di Serie C, oggi si è spostato di zona e proverà a timbrare lo stesso risultato con una Virtus Francavilla ancora oggi ambiziosa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Benevento Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): triplice fischio! (11 settembre 2023)

VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Crotone sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE: AMBIZIONI ALTE!

Virtus Francavilla Crotone, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Gli squali hanno l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita in casa contro la Turris: una missione decisiva per gli uomini di Zauli. L’allenatore della squadra calabrese è determinato a rimediare al recente insuccesso contro i Corallini, avvenuto proprio domenica scorsa all’interno del loro stadio Ezio Scida. Tuttavia, dovranno fare i conti con la fame di punti della Virtus Francavilla.

DIRETTA/ Crotone Turris (risultato finale 2-3): non basta Vuthaj! (Serie C, 10 settembre 2023)

I biancazzurri, infatti, si trovano attualmente a quota zero in classifica, dopo le sconfitte subite contro il Picerno nella prima giornata casalinga e il Benevento, nella partita disputata in casa dei sanniti durante la seconda giornata di campionato. La Virtus Francavilla è quindi desiderosa di raccogliere i primi punti in questa stagione e cercherà di mettere in difficoltà gli avversari. Il 19 febbraio scorso il Crotone ha vinto col punteggio di 1-2 l’utimo precedente in casa del Francavilla.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Crotone, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Izzillo, Fornito, Di Marco, Nicoli; Artistico, Polidori. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dini; Leo, Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, Felippe, Tribuzzi; Tumminello.

VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA