DIRETTA GIUGLIANO CROTONE, IN PALIO DEI PUNTI PLAYOFF

Domenica alle 17,30 sarà l’ora della diretta Giugliano Crotone valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Ad affrontarsi saranno due squadre di buon livello con i padroni di casa che partono favoriti e cercano di tornare alla vittoria.

Ha perso contro la Turris nell’ultima giornata un Giugliano fermo al settimo posto e con speranze playoff. Imbattuti da due partite gli ospiti del Crotone che hanno vinto nell’ultima partita in casa del Taranto e vogliono il bis in questa giornata.

DIRETTA GIUGLIANO CROTONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Giugliano Crotone andrà in onda sui canali di Sky che trasmetteranno la partita insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete seguire questa partita anche con la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le azioni salienti di questo match con costanti aggiornamenti.

GIUGLIANO CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le possibili scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita. Il Giugliano di Bertotto andrà in campo con un 4-3-3 con Valdesi e Oyewale come terzini a sostegno di un attacco formato da Masala, Padula e Njambe. Masellli agirà in mediana con De Rosa e Giorgione a completare il centrocampo.

Continua con un 4-2-3-1, invece, il Crotone di Longo che giocherà con Gomez unica punta sostenuto da una trequarti con Spina e Rispoli sugli esterni e Silva centrale. Giron e Guerini saranno i due terzini con Cargnelutti e Di Pasquale a completare la difesa.

GIUGLIANO CROTONE, LE QUOTE

Ci si aspetta una partita molto equilibrata anche dalle quote di Sisal proposte per la diretta Giugliano Crotone. I padroni di casa vedono una loro vittoria a 2,35 mentre gli ospiti salgono leggermente a 2,80 con il pareggio X a 3,20.