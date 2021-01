Diretta Crotone Benevento/ Streaming video tv: matricole dal passo diverso (Serie A)

DIRETTA CROTONE BENEVENTO: STROPPA SFIDA INZAGHI

Crotone Benevento si gioca in diretta dallo stadio Ezio Scida, alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: la partita è valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sfida tra due neopromosse e dunque, almeno tecnicamente, un incrocio per la salvezza; tuttavia i sanniti, pur reduci dai quattro gol incassati in casa dall’Atalanta, stanno disputando un campionato di altro tenore e hanno già incamerato più punti di quelli fatti in tutto il torneo 2017-2018, con Pippo Inzaghi che sta riuscendo a tenere un ottimo ritmo e una zona retrocessione lontana.

Il Crotone invece è ultimo: qualche guizzo c’è stato da parte degli squali ma in generale i calabresi faticano, nell’ultimo turno hanno perso a Verona e non sono riusciti a fare il salto di qualità. La vittoria serve più a Giovanni Stroppa che al collega, e allora vedremo come andranno le cose nella diretta di Crotone Benevento; intanto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CROTONE BENEVENTO STREAMING VIEDO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Benevento verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati al servizio potranno rivolgersi al canale Sky Sport Serie A, disponibile al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video, fornito dall’emittente e che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE BENEVENTO

Entrambi gli allenatori devono fronteggiare le indisponibilità in Crotone Benevento. Stroppa è ancora senza Cigarini e Benali: a centrocampo salgono le quotazioni di Eduardo Henrique e Zanellato che accompagneranno Vulic, mentre sugli esterni dovrebbero giocare Pedro Pereira e Rispoli. In difesa invece l’ex Torino Djidji affianca Golemic e Luperto, a protezione del portiere e capitano Cordaz; definita anche la coppia offensiva con Simy e Junior Messias, anche a sorpresa Rivière potrebbe prendere il posto del nigeriano apparso ultimamente in calo.

Il Benevento ha perso nuovamente Nicolas Viola e sarà senza Gaetano Letizia: il terzino destro potrebbe essere Improta che scalerà in difesa, Federico Barba favorito su Foulon a sinistra e coppia centrale nuovamente formata da Glik e Tuia. Nel reparto di mezzo avremo come sempre Schiattarella in cabina di regia con Ionita ed Hetemaj che gli faranno compagnia sulle mezzali; Roberto Insigne e Sau sono in vantaggio su Caprari e Iago Falqué, finalmente rientrato, per sistemarsi alle spalle di Lapadula che verrà confermato nel ruolo di prima punta, anche perché Moncini è ancora indisponibile.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Crotone Benevento quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 3,55 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 2,35 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA