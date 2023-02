Diretta Crotone Foggia/ Streaming video tv: big match tra seconda e quarta (Serie C)

DIRETTA CROTONE FOGGIA: BIG MATCH ALLO SCIDA!

Crotone Foggia, che è in diretta dallo stadio Ezio Scida alle ore 17:30 di sabato 11 febbraio, vale per la 27^ giornata nel girone C della Serie C 2022-2023. Big match tra due squadre di alta classifica, anche se separate da ben 20 punti: il Crotone però da qui in avanti rischia di giocare esclusivamente come allenamento ai playoff, perché perdendo ad Avellino è crollato a 11 punti dalla capolista Catanzaro ma ne ha anche 13 di vantaggio sul Pescara, quindi la sua seconda posizione appare certa già adesso e dunque bisognerà mettersi in forma per quando si entrerà in corsa – tardi – nella post season.

Diretta/ Avellino Crotone (risultato finale 3-1) video streaming tv: accorcia Gomez

Il Foggia è quarto: ha perso una bella occasione per allungare pareggiando in casa con la Gelbison, ma comunque al momento sarebbe qualificato direttamente alla fase nazionale dei playoff ed è per questo obiettivo che i satanelli possono lottare, magari provando a recuperare sul Pescara (-7) ma soprattutto guardandosi le spalle perché la concorrenza è davvero folta. La diretta di Crotone Foggia sarà interessante: valutiamola anche con le potenziali scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, e quindi spendiamo la nostra consueta analisi sulle probabili formazioni della partita allo Scida.

Diretta/ Foggia Gelbison (risultato finale 1-1): Garattoni firma il pari!

DIRETTA CROTONE FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Foggia non è disponibile, ma la visione della partita sarà garantita come sempre dalle due piattaforme Eleven Sports e DAZN: la prima, da anni la casa della Serie C, è entrata a far parte del pacchetto della seconda, e dunque gli abbonati DAZN potranno avvalersi di questo per assistere al Crotone Foggia in diretta streaming video. In alternativa ovviamente, come ben sappiamo, Eleven Sports consente la possibilità di seguire la sfida in questione anche con l’acquisto on demand, qualora non sia stato sottoscritto un abbonamento per la stagione sportiva.

DIRETTA/ Juve Stabia Crotone (risultato finale 1-2): Cernigoi vale tre punti

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FOGGIA

Squalifica pesante nella diretta Crotone Foggia: Franco Lerda perde il grande ex Chiricò, quindi nel tridente le scelte potrebbero essere Guido Gomez (con Cernigoi a destra), Kargbo o anche Tribuzzi, con la conferma di D’Ursi sul versante sinistro. A centrocampo Marco Carraro dovrebbe esserci, poi Petriccione e D’Errico rischiano sulla concorrenza di Awua e Mattia Vitale (o dello stesso Tribuzzi, che può fare la mezzala offensiva); in difesa tutto confermato ma occhio a Giron per la corsia mancina (in luogo di Crialese), Papini o Calapai a destra con Golemic e Gigliotti centrali davanti al portiere Dini.

Fabio Gallo arriva allo Scida con Costa e Di Noia squalificati: in mezzo spazio per Frigerio o Odjer con la conferma di Petermann e Schenetti, a sinistra invece potrebbe giocare Bjarki Bjarnason che sarà in ballottaggio con Iacoponi. A destra ci sarà Garattoni, poi difesa a tre comandata da Di Pasquale con Daniel Leo e Alberto Rizzo, in porta ci sarà Nobile. I due davanti dovrebbero essere ancora una volta Diego Peralta e Ogunseye, un tandem che è certamente un lusso per la categoria; a giocarsi una maglia da titolare per la trasferta calabrese può essere anche Capogna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA