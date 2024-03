DIRETTA/ Crotone Giugliano video streaming tv: la storia è a senso unico (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA CROTONE GIUGLIANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Crotone Giugliano vede scendere in campo la squadra allenata da mister Silvio Baldini. La prima partita del tecnico ex Palermo non è andata bene con una sconfitta contro il Foggia in rimonta. Le due squadre in passato si sono affrontate in tre occasioni con il Crotone ad avere sempre la meglio contro il Giugliano. La prima sfida è stata giocata il 18 dicembre con la tripletta maestosa dell’attaccante Guido Gomez, in rete rispettivamente al minuto 17, 61 e 66.

Video/ Foggia Crotone (2-1) gol e highlights: doppietta di Silvestro! (Serie C, 26 febbraio 2024)

Per il club in maglia gialloblù gol firmati da Rondinella e Salvemini. I calabresi che hanno avuto la meglio anche nella sfida di ritorno grazie ai tre gol firmati da D’Errico, Cernigoi e Chiricò. Per i campani gol firmato da Rizzo. Gara di andata che è stata vinta dal Crotone in trasferta con il risultato di 1-2 alla luce della doppietta realizzata dall’attaccante palermitano Marco Tumminello. In rete per il Giugliano De Sena. (Marco Genduso)

Diretta/ Foggia Crotone (risultato finale 2-1): che rimonta con Silvestro! (Serie C, 26 febbraio 2024)

CROTONE GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Giugliano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Giugliano e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Crotone Giugliano, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Prosegue la crisi dei pitagorici, reduci da una sconfitta sul campo del Foggia arrivata dopo quattro pareggi di fila e che ha allungato a sette la serie di partite senza vittoria per i calabresi, che dovranno provare a cambiare passo per blindare la qualificazione ai play off.

DIRETTA/ Potenza Giugliano (risultato finale 1-0): vittoria sofferta! (25 febbraio 2024)

Dall’altra parte la formazione campana prosegue tra alti e bassi, con una sconfitta subita a Potenza nell’ultimo impegno di campionato disputato ma anche quattro vittorie e due pareggi nelle ultime otto sfide: un buon ruolino di marcia che ha assestato al momento il Giugliano al decimo posto in classifica nel girone C, in zona play off e a sole quattro lunghezze di distanza dal Crotone avversario di turno.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Crotone Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Battistini, Loiacono, Bove; Giron, Vitale, Felippe, D’Ursi, Tribuzzi; Tumminello, Gomez. Risponderà il Giugliano allenato da Valerio Bertotto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Oyewale, Caldore, Cargnelutti, Valdesi; De Rosa, Maselli, Romano; Balde, Salvemini, Ciuferri.

CROTONE GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Giugliano ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA