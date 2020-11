Diretta Crotone Lazio/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie A)

DIRETTA CROTONE LAZIO: QUANTO PESA LA SOSTA?

Crotone Lazio, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, sabato 21 novembre 2020, come primo anticipo della ottava giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Basta dare un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Crotone Lazio metterà di fronte due formazioni con obiettivi molto diversi. Il Crotone arriva da un buon pareggio sul campo del Torino, che tuttavia è stato solamente il secondo punto in classifica per i calabresi, tristemente fanalino di coda del campionato e chiamati dunque a cercare l’impresa contro una squadra sicuramente superiore sulla carta. Se riuscisse il colpo, per il Crotone sarebbe una bella scossa anche dal punto di vista psicologico. D’altro canto tuttavia la Lazio non può permettersi passi falsi: la squadra di Simone Inzaghi ha rimediato in extremis il pareggio con la Juventus prima della sosta, ma con 11 punti sarebbe al momento fuori dalla zona Coppe e di conseguenza non può certo lasciare per strada altri punti contro l’ultima in classifica.

DIRETTA CROTONE LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Lazio sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LAZIO

Nelle probabili formazioni di Crotone Lazio possiamo annotare per Giovanni Stroppa il modulo 3-5-2 che in difesa dovrà fare i conti con la squalifica di Luperto, per cui dal primo minuto dovrebbe giocare Golemic nel terzetto davanti a Cordaz. A centrocampo spicca Crisetig in cabina di regia e potrebbe esserci spazio per Petriccione, mentre davanti il Crotone si affiderà alla coppia Simy-Messias. In casa Lazio tiene banco una situazione sempre critica per il “caso tamponi” che ha coinvolto in particolare Immobile e di certo il Covid non concede tregua, dato che è risultato positivo anche Milinkovic-Savic. In cabina di regia tuttavia dovrebbe rivedersi Lucas Leiva, mentre in difesa potrebbe esserci posto dal primo minuto per Patric.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Crotone Lazio secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I biancocelesti sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria da parte del Crotone.



