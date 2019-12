Diretta Crotone Livorno/ Streaming video DAZN: sfida tra due deluse (Serie B)

Crotone Livorno sarà diretta dal signor Minelli, è un match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte scottanti in campionato. Il Crotone, nonostante un match giocato per gran parte in inferiorità numerica in casa della Salernitana, si è visto sfuggire il pareggio solo in pieno recupero, per poi mancare con una clamorosa traversa il 3-3 al 96′. E’ stata la terza sconfitta nelle ultime 4 partite disputate per gli uomini di Stroppa, che si ritrovano ora fuori dalla zona play off. E’ ultimo in classifica in solitudine invece il Livorno che, nonostante il cambio in panchina tra Roberto Breda e Paolo Tramezzani, in casa contro la capolista Benevento è incappato nella quarta sconfitta nelle ultime 5 partite affrontate nel torneo cadetto. Numeri pesanti, con i labronici al momento staccati di 6 lunghezze dalla zona play out e col peggior attacco del campionato a braccetto con quello della Cremonese (che era indietro però fino alla scorsa giornata) con 12 reti realizzate nelle prime 16 partite. Nella rincorsa ai rispettivi obiettivi di classifica è evidente come entrambe le squadre necessitino di un’inversione di tendenza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Livorno, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Scida di Crotone, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LIVORNO

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Crotone Livorno, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Scida di Crotone, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Crotone allenato da Giovanni Stroppa sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Cordaz; Curado, Spolli, Gigliotti; Mustacchio, Messias, Barberis, Crociata, Molina; Vido, Simy. Risponderà il Livorno guidato in panchina da Paolo Tramezzani con un 3-4-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Plizzari; Bogdan, Boben, Gasbarro; Del Prato, Agazzi, Luci, Rocca; Marras, Raicevic, Marsura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.65, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 5.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.85.



