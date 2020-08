Diretta Crotone Monopoli/ Streaming video tv: l’amichevole si gioca a porte chiuse

Crotone Monopoli, in programma alle ore 17:00 di domenica 30 agosto presso lo stadio Ampollino di Villaggio Baffa – località Trepidò Cotronei, in provincia di Crotone – è un’amichevole estiva in preparazione alla nuova stagione: si torna dunque in campo dopo aver concluso i rispettivi impegni del 2019-2020, che hanno portato traguardi diversi alle due società. Il Crotone, al termine di una splendida cavalcata, è tornato in Serie A dopo due anni: l’obiettivo adesso sarà quello di centrare un’altra salvezza come quella, targata Davide Nicola, del 2017 che era stata miracolosa per come si erano messe le cose.

Il Monopoli invece ha fallito il salto di categoria, anche se si può ritenere soddisfatto: non partiva certo con i favori del pronostico ma si è piazzato terzo nel girone C di Serie C alle spalle delle super potenze Reggina e Bari. Peccato per come sono andati i playoff, ma quest’anno i pugliesi potrebbero nuovamente stupire. Adesso, aspettando la diretta di Crotone Monopoli, possiamo brevemente valutare il modo in cui Giovanni Stroppa intende disporre la sua squadra sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Monopoli, che si giocherà a porte chiuse, non sarà trasmessa dalle televisioni del nostro Paese. Non sarà possibile nemmeno assistere all’amichevole con un servizio di diretta streaming video, pertanto per tutte le informazioni utili invitiamo a consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare segnaliamo le pagine Twitter @FcCrotoneOff e @MonopoliCalcio.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MONOPOLI

Possiamo provare ad abbozzare per Crotone Monopoli un 3-5-2 da parte di Stroppa, che ha sempre giocato con questo modulo nella stagione della promozione. In porta ci dovrebbe essere Marco Festa; davanti a lui una linea a tre nella quale Cuomo e Panza faranno compagnia al veterano Spolli, mentre i due laterali alzeranno ovviamente la loro posizione e potrebbero essere Messias e uno tra Evan’s Allan e Borello, tenendo conto del fatto che nel secondo tempo la squadra calabrese (così come il Monopoli) dovrebbe cambiare volto, anche con l’inserimento di qualche giovane del vivaio. In mezzo al campo Benali dovrebbe giocare come playmaker, ruolo nel quale si è trovato a suo agio in Serie B; ai suoi lati Zanellato e Giannotti potrebbero essere le scelte dell’allenatore, davanti invece il neo arrivato Kargbo potrebbe fare coppia con Simy, e stiamo parlando di due giocatori che recentemente hanno deciso con i loro gol le promozioni di due squadre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA