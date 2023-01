DIRETTA CROTONE PESCARA/ Video streaming Rai: i precedenti della partita sono 15

DIRETTA CROTONE PESCARA: I TESTA A TESTA

In questo prepartita della diretta di Crotone Pescara è interessante anche andare a leggere i precedenti tra le due squadre. All’Ezio Scida, prima di oggi, le due squadre si sono già affrontate in altre quindici occasioni. Il bilancio ci parla di sette vittorie per i padroni di casa, quattro per gli ospiti e quattro pareggi. L’ultimo precedente ci porta al febbraio del 2020 quando in Serie B il match terminò col risultato finale di 4-1.

La partita in questione fu aperta al nono da una rete di Simy, con la squadra di casa in grado di chiuderla nel primo tempo con reti poi di Messias e Armenteros. Nella ripresa la ciliegina sulla torta la metteva Benali prima che Galano regalasse ai suoi almeno il gol della bandiera. Il Delfino non vince in Calabria contro questo avversario dal febbraio del 2019 una gara terminata col risultato di 0-2. A deciderla furono nei primi sedici minuti i gol siglati da Monachello al nono e Campagnaro al sedicesimo. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA CROTONE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Pescara, trattandosi del Monday Night, viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo serale di Serie C. Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CROTONE PESCARA SU RAI PLAY

CROTONE PESCARA: BIG MATCH ALLO SCIDA!

Crotone Pescara, partita diretta dal signor Paride Tremolada, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 16 gennaio: allo stadio Scida grande appuntamento con il Monday Night nella 22^ giornata della Serie C 2022-2023. Si affrontano seconda e terza del girone C, ma bisogna inquadrare lo scenario: il Crotone, che settimana scorsa ha sbancato il Veneziani di Monopoli, continua a tenere idealmente il passo del dominante Catanzaro, è entrato nel terzo turno di ritorno con 6 punti da recuperare e dunque è lì, autore lui stesso di una grande stagione e in attesa della possibilità di avvicinarsi e magari provare a operare il sorpasso.

Il Pescara ha tenuto il ritmo per un po’, poi si è staccato: con il pareggio interno contro il Latina è scivolato addirittura a 12 punti dagli squali, il che significa che in caso di sconfitta del Delfino si creerebbe una voragine di 15 lunghezze tra le due squadre, di fatto ponendo fine alle speranze del Delfino che, del resto, sono già scarse adesso trovandosi a -18 dalla vetta. Vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Crotone Pescara, comunque affascinante; aspettando che si giochi, proviamo a ipotizzare quali siano le scelte dei due allenatori per il posticipo, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PESCARA

Sarà consueto 4-3-3 per Franco Lerda, che nella diretta Crotone Pescara deve fare a meno dello squalificato Petriccione: a centrocampo si candida allora Awua (favorito su Rojas) ma occhio al nuovo arrivato D’Errico che può subito reclamare una maglia da titolare, completando un reparto nel quale giocheranno poi Vitale e Marco Carraro. In difesa Golemic e Cuomo si piazzano davanti a Dini, Papini e Crialese vanno sugli esterni; Chiricò e Tribuzzi saranno i laterali del tridente offensivo, qui Guido Gomez dovrebbe essere la prima punta vincendo la concorrenza di Tumminello e Panico.

Modulo ad albero di Natale per il Pescara di Alberto Colombo: Plizzari il portiere, Cancellotti e Milani i terzini di una difesa nella quale Ingrosso e Brosco saranno i centrali, poi Aloi a dirigere il traffico in mezzo al campo con Gyabuaa candidato a prendersi un posto da mezzala, in ballottaggio con Kraja e Luca Mora. Jacopo Desogus, Dalle Monache o Kolaj affiancheranno invece Cuppone sulla trequarti; come prima punta il favorito è Lescano, capocannoniere del Delfino in campionato, con Vergani e Tupta che ne rappresentano le alternative.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Crotone Pescara, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 22^ giornata di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











