Diretta Crotone Picerno, risultato equilibrato!

La diretta Crotone Picerno andrà in scena allo Stadio Ezio Scida metterà in scena lo scontro tra due ottime squadre che stanno avendo una buona stagione in linea con le loro aspettative, sono nella zona alta della classifica e occupano due posizioni molto vicine a distanza di 6 punti l’una dall’altra, il Crotone è al sesto posto con 39 punti e arriva da una serie di 5 partite senza sconfitta, il Picerno è settimo con 33 punti ed è da 3 partite che riesce a portare a casa punti. I padroni di casa arrivano alla sfida da una vittoria in trasferta 0-2 contro il Messina, mentre gli ospiti si presentano dopo il pareggio casalingo con il Catania per 1-1

Diretta Crotone Picerno, come vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Crotone Picerno in onda alle 20.30 gli appassionati dovranno collegarsi a Sky Sport (canale 251) per vedersela in televisione oppure se non sono in casa potranno usufruire dello streaming video su SkyGo e NowTv.

Crotone Picerno, le probabili scelte dei due tecnici

Per l’importante partita la squadra di casa guidata dal tecnico Emilio Longo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 dell’ultima partita con D’Alterio in porta, Giron, Di Pasquale, Armini e Guerini a formare la linea difensiva, Barberis e Gallo in mediana, Gomez unica punta supportato dalla trequarti composta da Vitale, Tumminello e Silva. Gli ospiti si schierano a specchio secondo il 4-2-3-1 di mister Francesco Tomei con Summa tra i pali, Manetta e Nicoletti i difensori centrali e Guerra e Pagliai gli esterni bassi, Maselli e Franco davanti alla difesa, Energe ed Esposito le fasce, Maiorino il trequartista ad agire alle spalle di Bernardotto.

Pronostico e quote Crotone Picerno, il possibile esito finale

La diretta Crotone Picerno è una gara difficile da pronosticare ma che sicuramente regalerà grande divertimento e da cui ci si può aspettare grandi ribaltamenti di fronte e occasioni da rete, entrambe le squadre sono in un ottimo momento e continuano la loro corsa per rimanere nei playoff e migliorare la loro posizione in classifica e cercheranno a tutti i costi di portarsi a casa la vittoria. Per questo il risultato più probabile è il pareggio con entrambe le squadre che lasceranno qualche spazio in difesa e alla fine si divideranno la posta in gioco uscendo abbastanza soddisfatti.

