VIDEO E HIGHLIGHTS PICERNO CATANIA, PRIMO TEMPO!

Da previsioni Picerno Catania sarebbe dovuta essere una masterclass dal punto di vista del bel gioco, con due squadre molto dedite al possesso palla. Non possiamo dire di non essere stati accontentati, dopotutto i due team sono stati molto capaci soprattutto in vista della tecnica ma la rete non è arrivata nei primi giri di orologio, anche se Inglese ci è andato molto vicino.

Arriva poi un palo clamoroso con Franco, il mediano si sgancia dalla sua zona di competenza e prova a colpire in contropiede e viene servito davvero bene dalla fascia, però il suo tiro è davvero molto ben indirizzato a tal punto sta stamparsi sul legno della porta. Ed ecco che i tifosi rossoblu possono tirare un sospiro di sollievo.

VIDEO PICERNO CATANIA, IL SECONDO TEMPO

Picerno Catania termina con un pareggio 1-1, grazie al gol del pareggio segnato da Petito per la squadra di casa. Il Catania era passato in vantaggio nel primo tempo con un bel tiro da fuori area di Carpani, che aveva portato gli ospiti in vantaggio. Tuttavia, il Picerno non si è dato per vinto e, nella ripresa, ha trovato il gol del pareggio grazie a Petito, che ha trasformato una delle poche occasioni create dalla squadra rossoblu.

Nonostante alcuni momenti di tensione e occasioni per entrambe le squadre, il punteggio rimane equilibrato, con il Catania che ha avuto l’opportunità di raddoppiare ma non è riuscito a concretizzare. Il pareggio finale risulta essere giusto, con entrambe le formazioni che hanno avuto i loro momenti di dominio, ma non sono riuscite a prevalere sull’avversario.

VIDEO PICERNO CATANIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS