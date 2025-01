DIRETTA MESSINA CROTONE, VIA ALLO SPETTACOLO

Reduci da una vittoria a testa, le due squadre arrivano però da periodi completamente diversi. La diretta Messina Crotone si giocherà lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 20:30 e vedrà sfidarsi due formazioni distanti 17 punti. I giallorossi sono riusciti a conquistare i tre punti nel match esterno con il Taranto, ma si è trattata della prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive con Foggia per 3-0, Juventus Next Gen 2-0, Potenza per 2-1 e contro l’Audace Cerignola per 3-1.

Video Trapani Crotone (0-3)/ Gol e highlights: Gomez fa un capolavoro! (Serie C, 12 gennaio 2025)

Il Crotone vive in periodo molto felice con una sconfitta nelle ultime quindici partite, un risultato strepitoso per i pitagorici che sono reduci dal successo con il Trapani per 3-0, il terzo nelle ultime quattro contando Turris e infine Altamura.

DOVE VEDERE DIRETTA MESSINA CROTONE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Messina Crotone? Allora avete una soluzione ed unica soluzione vale a dire il pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming, allora dovrete scaricare Sky Go.

DIRETTA/ Trapani Crotone (risultato finale 0-3): tris d'arte! (12 gennaio 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI MESSINA CROTONE

Il Messina giocherà con il modulo 4-3-3 con Krapikas, protetto dal quartetto Lia, Marino, Ndir e Morleo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Pedicillo, Crimi e Petrucci con De Sena, Luciani e Dell’Aquila in zona offensiva.

Il Crotone risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. D’Alterio in porta, difeso da Guerini, Armini, Di Pasquale e Giron. In mediana Gallo e Barberis con Silva, Tumminello e Oviszach che giocheranno alle spalle dell’unica punta Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA CROTONE

Il Crotone parte nettamente favorito a 1.63 mentre l’1 fisso è offerto a 4.40 con il pareggio fissato a 3.75. Over e Under 2.5 sono quotati a 1.91 e 1.77.

DIRETTA/ Taranto ACR Messina (risultato finale 0-1): la decide Luciani! (Serie C, 11 gennaio 2025)