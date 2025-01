VIDEO E HIGHLIGHTS TRAPANI CROTONE: PRIMO TEMPO!

Non ci si aspettava di certo un match cosi acceso nei primi minuti di Trapani Crotone, dopo qualche decina di minuti infatti abbiamo assisto a ben due interventi dettati dalla ferocia per i siciliani. Questo non è passato inosservato e l’arbitro per calmierare la situazione ha deciso di estrarre due cartellini: uno per Carriero e il secondo invece per Hraiech.

Video Latina Turris (4-1)/ Gol e highlights: un'altra doppietta per Ekuban! (Serie C, 12 gennaio 2025)

Basta però poco al Crotone per entrare in partita e dopo mezzora dal fischio iniziale abbiamo la rete di Giron che ha concluso una bella azione sviluppata dalla fascia destra ad aprire le marcature, subito dopo di lui poi segna Tumminello in contropiede e chiude il tris nei minuti finali di questa prima frazione di gioco Gomez, che libera un bel destro da furi area.

Video Vicenza Albinoleffe (2-0)/ Gol e highlights: Rolfini e Capone! (Serie C, 12 gennaio 2025)

Sul secondo tempo, non c’è molto da dire se non che è stata una lenta agonia del Trapani che tramortito dai tre gol subiti nel primo tempo, per onorare la maglia ha cercato di reagire, di provare a rendersi pericoloso ma il punteggio è rimasto invariato. E la sconfitta in casa pesantissima.

VIDEO TRAPANI CROTONE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS