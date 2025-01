DIRETTA TRAPANI CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla rubrica sulle statistiche della diretta di Trapani Crotone, in questo aggiornamento che ci separa dalla partita cercheremo di capire chi tra le due compagini ha il favore della matematica dalla propria parte. Per farlo ovviamente ci servono i dati, e questi ultimi sono stati sapientemente raccolti dalla nostra redazione. Iniziamo con il Trapani, la squadra siciliana gioca un calcio basato sulle ripartenze palla a terra come mostrano i dati sul recupero palla in mediana che combacia poi con i passaggi progressivi consecutivi.

Il Crotone invece nonostante una bella media gol di 1,5 subisce secondo lo stesso calcolo AVG almeno 2 gol per partita. Ecco spiegato perché i rossoblu fanno fatica a macinare molte vittorie consecutivamente, e queste ultime sono fondamentali per arrivare in zona playoffs. Passiamo adesso al commento live della diretta di Trapani Crotone, si inizia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Trapani Crotone: dove guardare la partita

Per seguire la diretta Trapani Crotone gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport per potersi sintonizzare sul canale Sky Sport Calcio o collegarsi per la diretta streaming a SkyGo e NowTv.

Trapani Crotone: presentazione della sfida

La diretta Trapani Crotone delle 15 valida per la giornata 22 del girone C di Serie C, andrà in scena allo Stadio Polisportivo Provinciale di Taranto e metterà a confronto due formazioni che stanno vivendo un ottimo momento della stagione e che occupano le alte posizioni della classifica del loro girone. Il Trapani sta stupendo da neopromossa e con 29 punti occupa il decimo posto in classifica, l’ultimo che garantirebbe un posto ai playoff, arriva alla sfida da un pareggio per 0-0 con un Picerno in dieci uomini. Il Crotone invece continua a credere e a sperare ad un ritorno in Serie B e fino ad oggi ha già collezionato 33 punti con cui occupa il sesto posto in classifica, anche la squadra calabra arriva da un pareggio per 1-1 maturato contro la Cavese.

Trapani Crotone: le probabili formazioni

La squadra di casa dovrebbe tornare a schierare il suo classico 3-5-2, accantonato da mister Ezio Capuano nelle ultime tre uscite, una cosa è certa il Trapani farà affidamento al suo bomber Lescano, capocannoniere della competizione con 15 reti, che dovrebbe essere affiancato da uno tra Kanoute e Fall, sugli esterni Benedetti e Ciotti sono sicuri del posto, a centrocampo Carriero, Karic e Toscano, in difesa Silvestri, Malomo e Celiento davanti a Seculin. Il Crotone invece dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1 di mister Emilio Longo composto da D’Alterio tra i pali, Armini e Pasquale come difensori centrali con Giron e Guerini sugli esterni, Schirò e Gallo in mediana e Oviszach, Vitale e Silva dietro all’unica punta Tumminello.

Diretta Trapani Crotone: il pronostico della gara

La diretta Trapani Crotone è pronta ad offrire una gara divertente e ricca di occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, entrambe le squadre hanno un’identità molto offensiva e basano il loro gioco sul trovare sempre una rete in più degli avversari, interessante poi è sicuramente lo scontro tra due degli attaccanti più prolifici della stagione fino a questo momento, con la squadra che ha segnato di più in tutto il campionato che affronta una delle difese più solide. Attenzione al capocannoniere Lescano che contro la difesa del Crotone, 33 gol subiti fino ad oggi, potrebbe trovare la via della rete per più di una volta, il risultato che alla fine potrebbe arrivare è il pareggio con entrambe le squadre che trovano il gol senza però riuscire a limitare gli avversari.